綠衫軍普里查德開心獲最佳第6人　但更想拿冠軍戒

▲普里查德獲選NBA年度第六人。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓塞爾提克後衛普里查德（Payton Pritchard）雖榮膺2024-25賽季年度最佳第六人，但他坦言更在意團隊榮耀，「我很高興能拿到這個獎，但我更想要冠軍戒指。」

普里查德表示，「這個獎很棒，但我的心早就轉了目標，那就是幫球隊、幫城市再拿一冠，若能在這賽季最終戴上冠軍戒指，比起任何個人獎項都還要重要。」

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▲普里查德。（圖／達志影像／美聯社）

本季他繳出生涯新高的表現，場均14.3分、3.8籃板、3.5助攻，出賽時間也來到28.4分鐘的個人新高。他在《Sports Illustrated》的專訪中表示，這樣的進步來自長時間的累積努力，「這是一種複利效果，你永遠不知道什麼時候會突破，但只要一直進步一點點、再一點點，總會看到成果。」

塞爾提克今（24）日與魔術展開季後賽的第2戰，系列賽首戰波士頓奪開門紅，普里查德替補上陣便攻下19分，表現甚至優於坦圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）2位先發主將；今日他再度替補登場32分鐘，挹注14分、3籃板，幫助球隊再度戰勝魔術，奪下系列賽2連勝。