國小軟聯／全能型陳宥臣救援勝　屏東載興闖進32強創隊史紀錄

▲載興陳宥臣救援勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

屏東縣載興國小今天（22日）在軟式聯賽中以8比5擊敗台中市春安國小，這是載興國小參加軟式聯賽以來的首場勝利，並且首次晉級32強。總教練林建華表示：「陳宥臣在第4局上登板，投了3局僅失1分，但非自責分，成功擋住對方反撲，是比賽的重要關鍵。」

陳宥臣不僅拿下救援勝利，在1局下還擊出二壘安打，助球隊攻下第1分，成為比賽的勝利打點。春安國小的投手群控球不穩，一共送出11次四壞球，載興國小雖然安打不多，但每次都很及時，前4局都有分數進帳，總共攻下8分，一路領先到比賽結束。

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春安國小的主要攻勢是在第3局上，當時載興國小換下先發投手胡永承，接力的投手控球不穩，加上守備失誤，讓春安國小一度追成4比5，只落後1分。第4局上載興國小換上陳宥臣救援，有效阻擋春安國小的反撲，終場以8比5獲勝。

總教練林建華稱讚陳宥臣是一位全能型球員，除了投球以外，內外野都能守，臂力強，打擊、跑壘也有一定水準，個性活潑好動，升上國中後再好好磨練，未來性應該不錯。隊長胡永承也表現出色，貢獻1安打、3保送和1分打點。

載興國小位於里港鄉，過去曾有棒球隊，但中斷約50年，直到2021年重新參加國小聯賽。111學年度曾打進軟式全國賽，但在預賽中2連敗淘汰。今年他們在縣內選拔賽中獲得第2名，重返全國賽，不僅拿到隊史首勝，還首次晉級32強。

林建華表示，目前全校學生98人，棒球隊有21人，屬於社團性質的校隊。本次參賽的有15人，包括小六7人，其他是小五和小四的球員。晉級當然讓大家非常高興，希望能再往前邁進，並以8強為目標。

這次的勝利不僅是載興國小棒球隊的歷史性時刻，也讓全校師生感到驕傲。林建華教練希望這次的成功能激勵更多學生參與棒球運動，並持續提升球隊的競技水平。