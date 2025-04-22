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荷雷拉優質先發、陳志杰中繼最速149　味全二軍4比3險勝統一

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

▲味全龍陳志杰。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅二軍22日迎戰味全龍二軍，最終味全龍二軍以4比3險勝。荷雷拉先發6局僅失2分，優質先發奪勝，陳志杰中繼投1.2局，最快球速149公里。

統一獅在2局上率先突破，林祖傑掃出二壘安打，潘磊也敲安打延續攻勢。第4棒柯育民擊出中外野高飛犧牲打，幫助統一獅取得1分領先。

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然而，味全龍二軍在2局下迅速回應。李展毅擊出三壘安打，隨後石翔宇擊出內野滾地球，將跑者送回本壘得分，雙方戰成平手。

比賽進行到5局上，獅隊二軍再度取得領先。柯育民和張皓崴連續敲安打，田子杰保送攻佔滿壘。第5棒蘇智傑擊出內野滾地球，帶回1分打點，統一獅重回領先。

不過，在6局下，味全龍二軍依靠獅隊牛棚投手林原裕的3次保送攻佔滿壘。第6棒冉承霖選到四壞球保送，三壘跑者李展毅回本壘得分。接著，第7棒許子謙也選到四壞球保送，三壘跑者林孝程回本壘得分。隨後換上鄭澔登板，第8棒陽念祖再度選到四壞球保送，三壘跑者全浩瑋回本壘得分。味全龍二軍單局6度保送，將比數拉開至4比2。

在8局上，統一獅第3棒張聖豪擊出右外野全壘打，為球隊追回1分，但最終未能扭轉戰局，最終味全龍二軍以4比3險勝。

此場比賽的勝投投手為荷雷拉，他先發6局，投了95球，其中63顆為好球，最快球速145公里。雖被擊出7支安打，但他投出5次三振，僅送出2次四壞球，並失掉2分自責分，成功獲得本季第1勝。陳志杰中繼1.2局，雖然挨轟失1分，但奪下4次三振，最快球速149公里。李承風中繼0.1局，張鈞守後援1局，三人聯手守住勝利。

關鍵字： 棒球味全龍統一獅荷雷拉中繼

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