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湖人G1狂輸22分後「賭盤逆轉」　主帥曝兩大問題：要打得更賣力

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人G1慘輸後，系列賽賠率也隨之翻轉。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人在季後賽首輪G1以95比117慘敗給灰狼22分，賭盤瞬間翻轉，現在明尼蘇達被認為有55.6%的機率能贏下系列賽。洛城主帥瑞迪克（JJ Redick）分析，球隊最根本的問題在於打球強度和組織性，至於G2會如何調整，他則賣關子，「不透露我們的調整方法——就是要打得更賣力。」

無論是心理層面、組織問題、身體狀況還是多方面因素的結合，灰狼在G1完全主導了比賽。他們的三分球命中率高達50%，並刷新隊史季後賽紀錄，單場飆進21記三分球。

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而湖人唯一的亮點似乎是唐西奇（Luka Dončić），他拿下37分，其中16分集中在首節。但湖人全隊僅送出15助攻，其中只有1次來自唐西奇；天王詹姆斯（LeBron James）在次節中段才得分，里夫斯（Austin Reaves）合計13投5中，狀態不甚理想。

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總教練瑞迪克強調球隊需加強組織與比賽強度。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克指出，湖人G1並未達到應有的強度，在場上的組織性差，球員在進攻中有多次錯亂情形， 不僅沒有打出正確的戰術，還在心態上犯了錯誤，「我們有很多次，4個人或3、4個人站在半場，剩15秒時卻完全擠在一起，這就是所謂的組織不力。」

里夫斯也對湖人G1的表現做出了反思。他提到，打得「夠賣力」不僅是拚勁和能量的表現，而是要有焦點、意圖和韌性，「打得夠用力是每個人都在每一個回合全力以赴，並且更加專注於每一個細節，這就是季後賽的精髓——贏得每一個小細節。很遺憾的是，我們在第一場比賽沒有做到。」

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯表示，必須更加專注於每一個細節。（圖／達志影像／美聯社）

談到G2如何調整時，瑞迪克簡短回應，「不透露我們的調整方法——就是要打得更用力。」這也暗示著，湖人需要在接下來的比賽中以更加專注和高強度的表現來面對對手。

值得一提的是，湖人在季後賽開打前，是被賭盤看好的一方，初盤賠率為湖人-195，灰狼+170。然而，經過G1後，局勢發生了翻轉，灰狼賠率變成-125，湖人則是+105。根據《SportsBetting.ag》的統計，目前賠率顯示明尼蘇達有55.6%的機率能贏下系列賽。

關鍵字：NBA湖人灰狼瑞迪克里夫斯唐西奇季後賽

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