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爆紅神曲「必巡」原唱將現身統一獅主場！為「南人祭」開唱

▲南人季開球嘉賓。（圖／統一獅提供）

▲南人季開球嘉賓曾瑋中。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025南人祭主題日賽事「挺在地，作伙拚」將在統一獅對戰台鋼雄鷹的比賽中盛大登場。除了賽事本身的對抗，南人祭首日活動還將邀請網路爆紅神曲《必巡》原創者曾瑋中現身台南棒球場，為現場球迷獻唱。此歌曲自2023年12月在抖音上爆紅，並迅速在網路上引發翻唱潮，YouTube點擊次數突破千萬，成為當今最火熱的神曲之一。

賽事的看台應援將回歸一、三壘對抗模式，主隊將在一壘看台，而客隊則位於三壘看台，雙方將由各自的應援團隊——UniGirls與Wing Stars，帶動看台氣氛與互動遊戲。此外，萊恩特別邀請TAKAO一同亮相台南棒球場，來一場超人氣吉祥物的比拼，號召雙方球迷全力支持，展現出最強的應援。

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曾瑋中，來自高雄，是民視歌唱選秀節目《明日之星Super Star》首位原住民百萬關主。他不僅是統一獅隊的忠實鐵桿球迷，還於2019年參與獅隊復古祭賽前活動，與歌手江惠儀共同獻唱隊歌《王者之獅》。他在2022年發行了個人第六張專輯《總會有一工》，並推出了台語歌曲〈必巡〉，為這首歌曲增添了更多的棒球熱情。

作為高雄的傑出人才，曾瑋中無疑是南人祭的理想人選，他的演出將為本次活動增色不少。4月25日，曾瑋中將於南人祭首日現場演唱《必巡》，為球迷們帶來與眾不同的音樂盛宴，並開啟一場精彩的球場慶典。

此次活動不僅是一場棒球賽事，更是一場充滿在地特色與音樂熱情的盛會，讓所有參與者都能共同感受到「挺在地，作伙拚」的熱血與活力。

關鍵字： 音樂棒球南人祭曾瑋中萊恩

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