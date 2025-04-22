神秘台灣朋友情報！澳洲投手替補LG受傷洋投　韓職亞洲外援制暖身

▲溫（Coen Wynne）（右）曾參加過2023經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職將於明年開始實施「亞洲外援制度」，LG雙子超前部署已經在今年春訓開始測試有機會的投手，其中包含澳職投手溫（Coen Wynne）。藉此開季之初洋投赫南德斯（Elieser Hernandez）受傷後，短短6天就找到替補的溫，而溫受訪時也特別提到是一位台灣朋友告知他韓職這項新制度，進而獲得測試洋投的機會。

LG雙子21日公告，與溫簽約，合約1萬1000美元（約新台幣35萬元），作為臨時外援。據韓媒《OSEN》報導，赫南德斯被診斷為右大腿肌肉拉傷，預計休息6周，尋找短期洋投聯繫範圍很有限，無法從美國、日本或台灣等地輕易引進合適的球員。最後，曾在春訓營進行測試的溫成為了目前最理想的選擇。

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溫在2024至2025賽季的澳洲職棒中為雪梨藍襪隊效力，出賽15場（其中2場為先發），獲得3勝2敗，防禦率為2.35。他的直球最快可達150公里，變化球包括橫掃球和變速球，這些球種將成為他在韓職的優勢。

LG球團表示，溫的橫掃球有非常明顯的變化，且其變速球動作類似於指叉球。此外，他在2月LG春訓時的內外場對抗賽中，成功讓多名打者（如朴東元、朴海民等）打出內野滾地球，展現了強大的控制力和投球實力。

溫在澳洲職棒聯賽結束後，原本正在尋找新職業，而他對來年將實施的亞洲配額制度也抱有極大熱情。他表示，從在台灣的朋友那裡聽說過KBO（韓國職棒）將實行這一制度，並認為這是一次非常好的機會。如果他在LG隊表現出色並能持續好成績，未來有機會在KBO簽訂長期合約。

明年韓職將實施的亞洲配額制度將適用於亞洲國家的選手（包括台灣及澳洲國籍選手），並且對於非亞洲國籍的選手或雙重國籍選手有一定的限制。新選手的最大薪資為20萬美元，並有其他選項條款。