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連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲辰己涼介遭下放二軍。（圖／記者李毓康攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

去年擊出158支安打並榮獲洋聯安打王的樂天金鷲球星辰己涼介，因為本季打擊狀況低迷，睽違兩年再次被下放二軍做調整；樂天金鷲監督三木肇直言，辰己涼介的狀態不是很好。

辰己涼介上季擊出158支安打，首次榮獲洋聯安打王，同時也囊括金手套獎以及最佳九人，並擔任世界棒球12強賽日本隊國手，辰己涼介上過去曾喊出「輸給台灣就改當投手」的言論引發球迷熱議。

今年擔綱樂天四棒重任的辰己涼介本季合計出賽18場，打擊率僅為0.193，0轟1打點，自4月17日對軟銀的比賽起便未再先發，4月20日對羅德隊則以守備身份登場。

對於辰己涼介的狀況，樂天監督三木肇表示，「目前狀況不是很好，我們會思考什麼對球隊和他本人最好，再做出決定。」此外樂天同日也將打擊同樣陷入低潮的小郷裕哉下放二軍，小郷裕哉是去年12支球隊中唯一全勤出賽的選手，今年同樣是職業生涯第七年，卻未能保持穩定成績進而遭取消登入。

關鍵字： NPB日本職棒樂天金鷲辰己涼介

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