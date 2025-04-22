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NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克昨（21）日在季後賽首戰輕取魔術，不過第4節一度出現讓全場氣氛凝重的插曲，一哥坦圖（Jayson Tatum）切入上籃時遭到惡意犯規，摔到了右手腕，綠衫軍主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）當下的反應出人意料，他在場邊怒吼著，「站起來！」

這個受傷「插曲」發生在第4節，坦圖在一次切入上籃時遭魔術射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）下重手犯規，當場摔倒在地，傷到了右手腕，顯得相當痛苦。裁判在回看後認定波普動作過大，升級為1級惡意犯規（Flagrant 1）。

▲▼塞爾提克教頭馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克教頭馬茲拉看一哥坦圖受傷倒地，怒吼要他站起來。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖起身後自行走回板凳席，隨即回到場上執行罰球，但兩罰未中。他之後投進個人全場唯一一記三分球，讓人稍微安心，不過可以明顯看出投籃動作受到手腕傷勢影響。

在暫停過後，坦圖手腕已被厚厚的繃帶包紮，仍堅持繼續出賽。最終他打滿40分鐘，攻下17分、14籃板、4助攻，外帶1抄截、1阻攻，但22投僅8中，三分球8投中1，手感不佳。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖（右）第4節右手腕受傷倒地，讓塞爾提克球迷一度驚魂。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克總教練馬茲拉看到坦圖受傷倒地後的反應，在網路上引起熱議。他當時一邊觀察情況，一邊竟然阻止球隊訓練員上前查看傷勢，甚至對著坦圖大吼，「站起來！」讓部分球迷看傻，有人就說，「如果坦圖真的傷得很嚴重，那場面肯定會超級尷尬。」

坦圖過去已證明自己是塞爾提克陣中最「耐戰」的球星，不僅從未因傷缺席季後賽，連例行賽的出賽穩定度也令人稱道。2020-21賽季，即使受疫情影響賽程縮短，他仍打了64場。

▲▼塞爾提克教頭馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克教頭馬茲拉去年率隊奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖馬茲拉

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