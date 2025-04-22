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杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

記者游郁香／綜合報導

杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）正式透過社群媒體影片宣布，將投入今年的NBA選秀。這位奈史密斯年度最佳球員，自2023年8月確定具備2025年選秀資格後，就一直被視為狀元最大熱門，儘管一度傳出他可能考慮多留杜克一年，不過如今他的大學籃球生涯正式劃下句點。

「杜克球迷、我的隊友、這個兄弟會，以及一路走來的所有人，這真是一段難以置信的旅程，可能是我人生中最棒的一年。我心懷無限感激，能有這些機會。杜克一直是我的夢想，但現在，我很興奮地宣布，我將參加2025年NBA選秀。」弗拉格在影片中動情說道，「今天只是開始，但這份兄弟情會伴我一生。」

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

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▲杜克天才弗拉格正式宣布投入2025年NBA選秀。（圖／達志影像／美聯社）

這位曾是2024年全美第一高中生的超新星，早在進入杜克前就備受矚目，自2023年8月確定具備2025年NBA選秀資格，自此就被視為無可爭議的狀元頭號熱門。身高6呎9吋的弗拉格，在大一賽季為杜克繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻的全面數據，率領藍魔鬼打出35勝4敗佳績，殺入NCAA最終4強。

「我真的很為弗拉格感到驕傲，他的表現極具代表性。」杜克總教練謝耶（Jon Scheyer）表示，「他拿下所有年度最佳球員獎項，數據、影像、比賽影響力全面爆棚，是杜克歷來最出色的新鮮人之一。」

▲▼杜克天才前鋒弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格單季繳出場均19.2分表現，率隊打入NCAA四強。（圖／達志影像／美聯社）

謝耶也強調，弗拉格在場外的態度更令人欣賞，「他每天都展現出優秀的態度與領導力，從不追求數據，而是致力於營造贏球文化。最棒的是，這樣的氛圍正是由球隊的最佳球員所帶動。」

弗拉格整季表現強勢，進入ACC聯盟賽後更進一步提升，1月單月場均25.4分、6.4籃板、4.9助攻，命中率高達57.9%、三分球命中率則為42.9%。他在1月對聖母大學一戰砍下42分、6籃板、7助攻，創下ACC新生得分紀錄，成為代表作。

儘管他在ACC錦標賽期間遭遇腳踝傷勢，但在NCAA錦標賽回歸後狀態火熱，甜蜜16強對亞利桑那一戰轟下30分、6籃板、7助攻，展現頂級球星氣勢，最終榮獲全美年度最佳球員，也是史上第4位獲得Wooden Award的新生，NBA選秀狀元已是囊中物。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗拉格成為史上第4位榮獲Wooden Award的新生。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA杜克弗拉格Cooper Flagg

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