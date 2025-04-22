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從兄弟到龍隊　陳子豪千安感性發文：我不是最強，但是最幸運

記者王真魚／綜合報導

轉戰味全龍後，陳子豪在紅色戰袍中迎來生涯重要里程碑——4月20日對台鋼雄鷹的比賽中敲出個人中職第1000支安打，成為中華職棒史上第32位完成「千安」紀錄的球員。

陳子豪在臉書上回顧自己的棒球旅程，提及那些曾經啟發他、陪伴他、也讓他成長的名字與瞬間。他寫道，「完成個人生涯的第一千支安打，當下看到千安球的那一刻，腦海裡浮現了無數畫面……心中滿是感謝。」

他感謝中信兄弟球團11年來的栽培，也感謝當年選中他的總教練謝長亨，讓年僅18歲的他得以站上職業舞台。「我真的很幸運。」他寫道，「一進職業就遇到很多很棒的教練與學長……他們對練習、比賽的態度，以及對學弟們的言傳身教，教會我什麼是真正的『職業球員』。」

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除了舊東家，陳子豪也感謝新東家味全龍的支持，尤其是在自由球員申請後，球團給予前所未見的合約安排，讓他能夠安心踏上新的旅程。他寫道：「雖然目前表現還不夠理想，但每一次遇見你們（味全球迷），總能感受到滿滿鼓勵。」

他也特別提到千安前一天，一位球迷對他說的話：「子豪加油，雖然你現在表現還沒那麼好，但你放心，我們都相信你。」這句話深深刻在他心裡，成為他持續努力的動力。

他也另外感謝比賽當天主場的台鋼雄鷹隊與球迷的溫暖舉動，「我相信應該很少看到，明明是客場球員，卻受到主場的待遇！」比賽當下短暫暫停、球場大螢幕播放紀念畫面，都令他感動萬分。他特別向台鋼領隊劉東洋、副領隊楊士霈致謝，也感謝在場台鋼球迷的歡呼聲與掌聲。

陳子豪感性寫下：「990支安打，是我最珍貴的回憶；1000安之後，則是我們紅色新旅程的起點。」 他說自己也許不是最厲害的球員，但肯定是最幸運的那個——「幸運到，能在成長的每一步，都遇見對的人。」

▲▲陳子豪達成千安。（圖／味全龍提供）

▲陳子豪達成千安。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 棒球陳子豪中職里程碑感動

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