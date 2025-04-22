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運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

▲柯茲 （ Nick Kurtz） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯茲 （ Nick Kurtz） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

運動家隊即將迎來一位重量級新秀。根據多方消息指出，去年選秀第4順位、左打重砲柯茲（Nick Kurtz），將在本周三正式升上大聯盟，預計對上德州遊騎兵隊時迎來生涯初登場。

身高6呎5吋（196公分）、體重240磅（109公斤）的柯茲，僅用32場小聯盟比賽便獲得升上大聯盟的機會，展現出令人矚目的打擊實力。據報導，他在3A拉斯維加斯航空隊（Las Vegas Aviators）出賽20場，繳出1.040的OPS、7支全壘打，是今年小聯盟成績最亮眼的打者之一。

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然而，柯茲的加入也讓外界關注他在運動家隊陣中將扮演什麼樣的角色。現任一壘手、年僅23歲的索德斯壯（Tyler Soderstrom）目前正處於大爆發之年，以9轟並列大聯盟全壘打王，OPS更高達1.005，難以被取代。魯克（Brent Rooker）則被視為球隊打線中最重要的打者，長期擔任指定打擊，也有出賽左外野的經驗。

對此，運動家隊總教練柯特賽（Mark Kotsay）本月稍早表示，他可以預見未來會在一壘、指定打擊與左外野三個位置中，讓柯茲、索德斯壯輪替出賽，藉此讓三位強打都能穩定上場，發揮長打火力。

柯茲的升上大聯盟不僅令球迷期待，也是2024年選秀中第三位登上大聯盟的球員。根據ESPN統計，他是自2000年以來，運動家隊第5年輕升上大聯盟的野手。

關鍵字： 新秀運動家隊柯茲大聯盟棒球

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