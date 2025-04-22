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世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

▲▼日本北海道火腿鬥士Es Con Field Hokkaido球場 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道火腿鬥士Es Con Field Hokkaido球場 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿隊的主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」（以下簡稱 ES CON）由「Fighters Sports & Entertainment株式會社」擁有並營運。該公司於21日宣布，這座球場已被認定為金氏世界紀錄。值得一提的是，台灣旅日好手古林睿煬也將於23日在這座世界級場館迎來他在日本職棒的初登板。

在全球約6000座球場之中，ES CON具象徵性的玻璃牆被正式認定為「體育場中最大的連續玻璃立面」（Largest continuous glass façade on a stadium）。

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這面玻璃牆的認定面積為7241.7平方公尺，超越了幾座以透明牆面聞名的體育場，例如美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的US Bank Stadium、德州阿靈頓的AT&T Stadium、喬治亞州亞特蘭大的Mercedes-Benz Stadium，以及瑞士沃州洛桑的Stade de la Tuilière，榮登世界第一。

公司常務董事暨開發本部長前澤賢表示，「玻璃牆的設計是為了回應近年全球體育場建築所追求的『雖然在室內，卻能感受戶外般的開放感與舒適性』的潮流。能夠以『世界最大』的榮譽獲得認可，我們深感欣慰。」

2023年啟用的ES CON不僅擁有玻璃牆，還設有兩面全球最大級別的LED顯示幕、可開閉的屋頂，是全球罕見的全天候型體育場。前澤先生表示，「未來我們將更加積極地對內外推廣我們的創新建築設計及世界級設備，提升人們對它們的關注與認識。」此次的認證儀式預定在26日樂天戰前於球場內舉行。

▲日職火腿隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

▲日職火腿隊古林睿煬。（圖／記者林敬旻攝）

值得一提的是，台灣旅日好手古林睿煬也將於23日在這座世界級場館迎來他在日本職棒的一軍初登板。

火腿隊總教練新庄剛志日前表示，古林是「來自台灣的超級明星」，並透露他在二軍表現出色，狀態已經準備好。
「說不定如果一切順利，加上打線支援的話，我認為他甚至有潛力挑戰最多勝的投手，23日這場比賽大家可以好好期待。」新庄剛志說。
 

關鍵字： 日本台灣古林睿煬ESCON北海道火腿

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