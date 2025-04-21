無安打破功！弗萊德遭記錄員改判　仍助洋基完封光芒

Scorekeepers changed this play from an error to a single, ending Max Fried’s no-hitter pic.twitter.com/lIAxtopuB1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基今日以4比0擊敗坦帕灣光芒。其中先發投手弗萊德（Max Fried）原本有望完成無安打比賽，卻在第8局開局前因官方記錄員更改判決而破功。

事件發生在第6局，光芒隊菜鳥辛普森（Chandler Simpson）擊出一、二壘滾地球，球彈向一壘手高施密特（Paul Goldschmidt）手套外側，辛普森最終安全上壘。當時官方記錄員馬修斯（Bill Mathews）將此球記為失誤。

弗萊德在前7局完全未被擊出安打，正要開始第8局的第一球時，記錄員馬修斯宣布將那球更正為安打，他表示經過多次重播確認，認為辛普森即便在球被處理得當的情況下也能跑上壘。

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而在第8局正式展開後，光芒隊曼格姆（Jake Mangum）在弗萊德投出第五球時擊出真正的中外野安打。整場比賽，弗萊德投了7又2/3局，合計被敲2支安打，用球數為102球。

▲弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

對於記錄變動，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，「我原本以為第8局那支才是真正的第一支安打，後來才知道第六局那球被改判了。但說真的，我們不可能快過辛普森，所以我理解這個判決，但在比賽進行中，尤其是有無安打紀錄時，這樣的改判確實讓人感到棘手。不過，事實上，那是一支安打。」

不過弗萊德 本人則顯得相當冷靜，「我是在退場後才知道的。我當時一看記分板，發現上面顯示了兩支安打。事情就是這樣，我很開心我們贏球了。」

洋基開局靠葛里沙姆（Trent Grisham）開轟先馳得點。賈吉（Aaron Judge）3局擊出安打，將跑者推進至三壘。隨後，貝林傑（Cody Bellinger）擊出滾地球形成野手選擇，洋基再添1分。

貝林傑6局擊出右中外野全壘打，威爾斯（Austin Wells）9局追加左外野全壘打，率隊終場4比0完封光芒。