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香香的！許哲晏開轟曝特殊儀式：吸一下陳傑憲　

記者王真魚／台北報導

統一獅近期打線火燙，內野手許哲晏昨（18）日在對樂天桃猿之戰中敲出本季首轟，成為帶動進攻的關鍵之一。這發全壘打不僅是許哲晏生涯第2轟，也讓獅隊今年累積12發全壘打，暫居聯盟最多。他今天賽前開心透露，最近狀況低迷，靠著與教練團討論之外，還有多虧最近大量「吸」取隊長陳傑憲的氣場。

「其實最近打擊狀況蠻低迷的，前幾天跟志綱教練、TAKE（潘武雄）教練有稍微調整一下揮棒機制，昨天那球也沒想到會是全壘打，主要還是教練希望我找到正確的擊球感覺。」許哲晏談到5局開轟的一擊坦言有些意外，但也非常振奮。

繼2024年5月26日再度開轟，許哲晏不認為自己是長打型選手，「我的任務是穩定擊球、幫助球隊上壘，長打交給安可、金龍這些中心棒次，我們就是適時一擊。」

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除了技術層面的調整，許哲晏最近養成了一個特殊儀式：「吸一下」陳傑憲。他笑說，「在台南那場，集合時剛好站在傑憲後面，我就說來吸一下看看能不能打擊也強一點，不然我都只有帶手套，沒帶棒子上場。」

有用嗎？許哲晏打趣地說，「目前看來是有收到成效，其實我平常也都會特別站在他旁邊，如果可以，我都會站在他旁邊，因為他氣場很好，我就多吸收一點他的正能量。」

有趣的是，陳傑憲今天賽前才透露自己很少流汗，對此許哲彥笑稱，不管有沒有流汗，都覺得隊長很香，「因為他的打擊很香啊！」

他進一步強調，「他是我們很重要的學長，也是精神領袖，能站在他旁邊吸點能量幫助球隊，我覺得這是一件很棒的事。」

對於球隊今年導入的PitchCom系統，許哲晏給予高度評價。他表示在不同球場視線狀況不一，使用PitchCom能更專注守備任務，「像在台南比較暗，看捕手暗號會比較困難，有了這個就輕鬆很多。」

至於會不會受到場邊加油聲干擾？許哲晏認為問題不大，「有時太吵，音量開到20可能還是有點聽不清楚，但手套罩住就好很多，不至於影響比賽。」

許哲晏開轟後希望能延續好手感，幫助球隊延續氣勢，「滿開心的，希望可以保持！」

▲▼ 許哲晏 。（圖／記者王真魚攝）

▲統一獅許哲晏 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 棒球統一獅許哲晏全壘打教練討論

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