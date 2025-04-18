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未讓梅賽斯完投？餅總踩煞車：不想冒險操作　仍相信3位牛棚

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅作客樂天桃猿，靠著洋投梅賽斯主投7局無失分、許哲晏陽春砲開路，終場以4比2擊敗桃猿，對戰取得3連勝。此役梅賽斯表現壓制力十足，是否有機會讓他挑戰完投，總教練林岳平賽後明言，並無此考量。

「主要是因為還有2局，球數可能就會破百。」林岳平說，「我不希望為了追求完封紀錄而冒險操作，畢竟整季還很長，我們得保護投手。」

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梅賽斯近兩戰狀況逐漸回穩，餅總認為這與守備提升也有關，包括林培緯4局那個精彩美技，在一三壘有人狀況下擋住對方攻勢，「那個嗆司有幫梅賽斯守住，相對讓他更有信心去攻擊。」

不過比賽尾聲，牛棚一度小幅動盪，數度讓獅隊面臨得點圈有人危機，包括林子崴9局登板，連投保送後挨安打丟分，陳韻文登板及時解危。

對此，林岳平仍表達信任，「也是還好，後面這3位投手就是我們球隊近期最好的投手（黃竣彥、林子崴、陳韻文），所以掉分都是可以接受，最重要是有沒有守下最後勝利。」

餅總仍對林子崴給予肯定，「他前面幾場表現其實很好，可能今天他想要完成最後一局，有些顧慮、太想要完美，反而不夠自在，但他還是我們依賴的投手。」

提到破解桃猿先發波賽樂的關鍵，林岳平認為，「對方這場保送偏多，我們也積極攻擊壞球，8棒許哲晏開轟後，才帶動整個打線串連到中心打者。」

對於許哲晏擊出的陽春砲打破僵局，餅總特別稱讚這場比賽「英雄跳出來」的意義，「希望球隊每一場比賽，不用特別說一定依賴幾位特定選手，每一場都希望有一個英雄跳出來，變成團隊很重要的棋子。」

關鍵字： 棒球統一獅桃猿林岳平梅賽斯

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