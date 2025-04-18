梅賽斯7局無失分好投　統一獅9局開劇場4比2險勝樂天桃猿

▲統一獅投手梅賽斯。（圖資料照／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今天作客樂天桃猿，梅賽斯優質先發好投無失分，許哲晏開轟相挺，率隊終場4比2勝出。桃猿本季對戰3連敗。

兩隊4局打完仍是0比0，許哲晏5局突破樂天先發波賽樂，擊出陽春砲，率隊先馳得點，陳傑憲適時安打，再添1分，也把波賽樂打退場，蘇俊璋登板，林培緯高飛犧牲打，攻下第3分。

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7局上，獅隊攻勢再起，邱智呈、陳傑憲串連安打，林子偉代打也敲安形成滿壘，朱迦恩選到保送擠回1分。

梅賽斯主投7局，用球數85球，僅挨1安，另有2保送、3次三振，無失分，獲選單場MVP。

猿隊強打林立4局盜壘時不慎左腳受傷，雖一度治療後回到場上，不過下半局退場休息。球團回報，「左腳踝扭到，冰敷治療、持續觀察中。」

桃猿一度在8局靠林政華、馬傑森安打進佔二三壘，但接連兩名打者陳晨威、余德龍分別遭到三振、飛球出局。

9局下，林子崴登板關門，對林子偉投出觸身球後，遭林泓育敲安，下一棒廖健富也挨球吻，形成無人出局滿壘有人局面，獅隊換投陳韻文，梁家榮高飛犧牲打，終於率隊破蛋。

下一棒林政華擊出中外野高飛球遭接殺，2出局一三壘有人，宋嘉翔適時安打，桃猿再追回1分。可惜下一棒馬傑森擊出飛球出局，無功而返。