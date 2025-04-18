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魚雷可以用了？中職放寬球棒認證規定　每年可變更一次型號清單

▲統一獅隊試打魚雷球棒。（圖／記者陳立勳攝）

▲統一獅隊試打魚雷球棒。（圖／記者陳立勳攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒聯盟18日公告，針對球棒品牌認證制度進行調整，原先規定「球棒型號清單若有變更需重新認證」，如今改為「每年可變更一次型號清單」，給予廠商更大彈性空間。

近期「魚雷棒」在大聯盟掀起風潮，也引發中職球員高度關注。有球員反映，若大聯盟並未額外針對魚雷棒收費認證，中職卻仍要求廠商額外花費檢測費用，這是不合理的。

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根據中職最新公告，針對球棒認證的第3項「該品牌球棒型號清單（清單內容變更須重新認證）」條文正式刪除，並新增第6項規定：「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支。每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」

中職自2017年起施行球棒品牌認證制度，經聯盟核可的球棒方能在聯盟舉辦的賽事中（如例行賽、季後賽、明星賽等）使用。此次調整，將對想導入新型號（如魚雷棒）的品牌提供一定程度便利。

完整公告如下

中華職棒大聯盟實施球棒品牌認證，自2017年起，經聯盟認證後，可於本聯盟所舉辦之賽事（熱身賽、例行賽、明星賽、季後賽、總冠軍賽等）使用該品牌所生產之木棒。

今（18）日認證公告進行調整
一、原認證所需物品第3項「該品牌球棒型號清單（清單內容變更須重新認證）」刪除（清單內容變更須重新認證）。
二、增加第6項規定：「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支，每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」

關鍵字： 中職球棒品牌認證調整

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