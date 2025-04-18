國民洛佩茲頭部近身球掀衝突遭禁賽三場 ：我不是故意的

Pirates and Nationals clear the benches after Jorge Lopez throws a pitch near Andrew McCutchen's head. Lopez was ejected. Oneil Cruz had to hold back Tommy Pham pic.twitter.com/ZOZxmkxTLi — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 17, 2025



記者王真魚／綜合報導

華盛頓國民隊後援投手洛佩茲（Jorge López）因故意對匹茲堡海盜隊外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）投球，被大聯盟處以三場禁賽。

大聯盟在周四宣布這項處分，並表示洛佩茲已提出上訴，這表示他仍可出戰華盛頓對匹茲堡系列賽的最後一場比賽。 此外，國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也被禁賽一場，他已在周四下午執行這項處分。

事件發生在周三第七局，洛佩茲先用觸身球打到匹茲堡的雷諾茲（Bryan Reynolds），接著面對麥卡臣時，投出一顆時速92英哩、接近頭部的球，讓麥卡臣不得不倒地閃避。

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▲ 華盛頓國民隊後援投手洛佩茲（Jorge López）因故意對匹茲堡海盜隊外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）投球，被大聯盟處以三場禁賽 。（圖／達志影像／美聯社）

當裁判聚集討論這起事件時，洛佩茲（Lopez）與麥卡臣（McCutchen）開始爭論，引發兩隊板凳清空。海盜隊外野手范姆（Tommy Pham）被拍到激動大吼，並被隊友克魯茲（Oneil Cruz）拉住。

洛佩茲賽後向記者表示，他並不是故意要對雷諾茲或麥卡臣投球。 「我對整件事感到抱歉，」洛佩茲在比賽後接受《華盛頓郵報》訪問時說，「我不是故意投那球。我整季都在嘗試調整投球動作，想找回自己的節奏。這樣的事發生真的很糟，我對此感到遺憾。」

同一局稍晚，克魯茲（Cruz）在國民隊投手薩拉查（Eduardo Salazar）手中擊出滿貫全壘打，幫助匹茲堡以6比1拿下勝利。

麥卡臣說，「克魯茲站了出來，那一球點燃了他的鬥志，讓他打出滿貫砲。有時候，這種刺激反而是必要的。」