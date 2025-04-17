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79分鐘激戰！鄭怡靜7局力退日本奧運銅牌　台灣唯一晉世界盃8強

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜勇闖世界盃8強。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今（17）日出戰澳門世界盃16強賽，強碰世界6的日本名將早田希娜，學姊以13比11、11比8、11比5連拿3局聽牌後，接著卻連丟3局，被逼入決勝第7局，儘管率先被對手取得賽末點，學姊展現大心臟化解，終場以12比10守住勝果，鏖戰79分鐘後順利前進8強。

鄭怡靜在今年2月的亞洲盃小組賽曾以3比2力退去年巴黎奧運女單銅牌得主早田希娜，止住對戰3連敗。今日再碰頭，學姊首局以13比11先馳得點後，接下來越打越順，次局打出5比3攻勢，並持續保持領先，以10比7逼出3個局點，以11比8再下一城。

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進入第3局，鄭怡靜3比0開局，延續這絕佳的氣勢，她拉開9比4、5分領先，並以11比5，總局數3比0聽牌。不過早田希娜第4局展開絕地大反攻，學姊5比10被逼出5個局點，6比11丟掉1局。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣一姐鄭怡靜 。（圖／資料照）

兩人第5局形成「爆分」大戰，鄭怡靜從8比7領先打到落後，雖試圖挽救局面，無奈打到15平後，仍以15比17再掉1局。學姊第6局沒能及時適應早田的戰術變化，以4比11迅速落敗，戰線延長到決勝第7局。

鄭怡靜決勝局開局打出4比0攻勢提振士氣，但早田希娜緊追不捨，兩人一路激戰到9比9，早田率先以10比9獲得賽末點， 所幸學姊順利化解，最終以12比10辛苦守住勝果，連續2年挺進世界盃8強，也是台灣僅存的「希望」。

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲台灣驚奇小將馮翊新止步16強。（圖／VCG）

遞補參賽締造大驚奇，在小組賽最終戰扳倒法國奧運銅牌「眼鏡弟」F.勒布朗（Felix Lebrun）的小將馮翊新，今日與世界第3的日本一哥張本智和爭搶8強門票。馮翊新整場打來毫無懼色，每一局都曾咬住比分，第2局還迫使張本率先喊出暫停，也數度領先張本，可惜終場還是以7比11、9比11、10比12、8比11敗下陣來，不過整體表現令人印象深刻。

關鍵字： 桌球世界盃馮翊新鄭怡靜

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