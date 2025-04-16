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台灣小將馮翊新遞補參加世界盃　驚奇擠下法國奧運銅牌闖16強

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲台灣小將馮翊新遞補參加世界盃，驚奇挺進16強。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

最後一刻遞補參賽的台灣22歲小將馮翊新，今（16）日晚間出戰澳門世界盃桌球賽最後一輪小組賽，強碰世界第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun），兩人賽前得失分僅差2分，面對這場攸關晉級的關鍵戰役，馮翊新與「眼鏡弟」打成2比2，不過總得分41比38，比較得失分後搶下16強門票。

來自合庫的小將馮翊新首度登上世界盃舞台，他與高居世界第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗、丹麥選手林德（Anders Lind）同在第8組。馮翊新首戰交手世界第33的丹麥好手林德，儘管對方第4局試圖「拐氣」提出挑戰，馮翊新未受影響，以3比1漂亮贏下個人世界盃首秀。

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馮翊新今日強碰巴黎奧運銅牌、世界第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，兩人賽前各取1勝，且都是3比1勝出，這一戰每一分都可能成為能否晉級的關鍵。儘管馮翊新前2局以9比11、10比12讓出，但他沒有氣餒，接下來2局以11比8、11比7力壓「眼鏡弟」，在局數相同比得失分之下，馮翊新再次「下剋上」驚奇取得16強門票。

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▲台灣二哥高承睿止步小組賽。（圖／VCG）

台灣二哥高承睿稍早則對上斯洛維尼亞一哥約基奇（Darko Jorgic），兩人在國際賽從未碰頭，不過小高今年2月曾在德國甲級聯賽以3比2逆轉擊敗對方，可惜這一戰未能複製此劇本，以8比11、13比11、5比11、8比11敗下陣來，屈居分組第2，宣告無緣16強。

本屆世界盃男女單打各有48位選手參賽，分為16組進行小組循環賽，每組3人，小組賽一律打滿4局，取每組第1名晉級16強，進入淘汰賽後將採7局4勝制。

關鍵字： 桌球世界盃馮翊新

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