史上首見狀元投捕合體！海盜10比3勝國民止3連敗　鄭宗哲未出賽

▲史金恩茲（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜15日（台灣時間）主場迎戰國民系列賽，由斯金斯（Paul Skenes）掛帥先發。由於主戰捕手受傷，臨危受命的戴維斯（Henry Davis）也驚喜成為大聯盟首度出現的「狀元投捕組合」。海盜打線火力全開，以10比3擊敗國民，終止三連敗，台灣好手鄭宗哲本場未出賽。

斯金斯首局投出一記落地球，結果反彈擊中主戰捕手羅德里奎茲（Endy Rodriguez）的手指。羅德里奎茲因傷退場，由戴維斯接替蹲捕位置。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，斯金斯與戴維斯組成的大聯盟歷史首對「狀元電池組合」，兩人皆為選秀第一順位。

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斯金斯是2023年選秀狀元，上季橫空出世，以驚艷表現拿下國聯新人王，被譽為史上最出色的菜鳥投手之一；而戴維斯則是2021年選秀狀元，本季前曾短暫上過大聯盟，本週日才從小聯盟升上，取代因背部不適缺陣的巴特（Joey Bart）。

斯金斯與戴維斯搭檔6局，被敲3支安打，失2分（1分責失），送出6次三振，繳出優質先發。海斯（Ke'Bryan Hayes）在1局下敲出適時安打先馳得點，雷諾斯（Bryan Reynolds）於3局下補上打點，5局下再發動一波攻勢灌進3分，將比分拉開至5比0。

國民一度追至3比5，但8局下海盜再度展開猛攻，海斯敲安打後對方暴投，麥卡臣（Andrew McCutchen）選到保送，迫使國民更換投手，但仍無法止血。瓦德茲（Enmanuel Valdez）、海斯、范姆（Tommy Pham）、佛雷澤（Adam Frazier）與凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）連續串聯進攻，單局灌進5分，單局得分與單場10分均創下海盜本季新高。

鄭宗哲目前在大聯盟累計3場出賽，7打數無安打、吞下3次三振，尚在尋求生涯首安，本場比賽未登場。