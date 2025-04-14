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蔡若亞敲勝利打點偶像鄭宗哲　新竹市1分差險勝續命

▲萬士益冷氣盃青少棒賽，新竹市續命。（圖／主辦單位提供）

▲萬士益冷氣盃青少棒賽，新竹市續命，連柏惟（右）關門成功。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

歷經一天因雨順延，作為爭取LLB次青少棒亞太區參賽資格選拔賽的114年萬士益冷氣盃繼續進行，新竹市代表虎林國中雖在比賽初期落後2分，卻在4局上發動反攻逆轉，最終以3：2擊敗鄰近的新竹縣關西國中，拿下隊史在該賽事的首場勝利，取得A組敗部續戰資格。

新竹市先發投手張家綸在3局下兩出局後遭遇亂流，被新竹縣羅浩翰敲出三壘安打先馳得點，田恒宇補上安打追加1分，讓虎林陷入落後。但他很快在進攻端補上功勞，4局上親自敲出安打掀起反攻，面對對方更換投手，新竹市迅速串聯攻勢，張子言敲安堆壘後靠野手選擇破蛋，蔡承恩與蔡若亞接連敲出帶有打點安打，一舉逆轉戰局。

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蔡若亞擊出生涯首支勝利打點，直呼上場時緊張，最後鎖定直球積極出棒；原本對自己打擊比較沒把握的他，去年開始進入中心棒次逐漸累積自信，「我想不管打什麼棒次，都要做好本分，把練習的拿出來發揮。」鎮守三壘的蔡若亞說偶像是大聯盟海盜隊台將鄭宗哲，「他投打都情緒穩定不會緊張，我也想跟他一樣守備好。」

比賽後半，新竹市由連柏惟登板關門，他4局投球僅被敲1安無失分，用48球守住勝利。他表示：「賽前就收到待命訊息，看到隊友掉2分後就開始熱身。」因為天生個性冷靜，加上過去常投大賽，所以很習慣今天的張力，最後1局關門知道要對決4到6棒，所以盡量投在投邊邊角角，讓對方打不好。

總教練田力特地收藏這顆象徵隊史首勝的比賽用球，連續3年參戰終於在苦吞前5敗後等到開胡，今天終於開胡，意義重大。他指出這批選手以軟式聯賽為主體，搭配硬式聯賽主力，陣容完整。此役派出張家綸主投長局數，再由連柏惟穩住後段。他特別讚賞國一游擊手張子言在7局下精準傳本壘，擋下追平分，是關鍵守備。

另一場敗部賽事中，屏東縣靠著鶴聲國中孫天羽在7局下兩出局擊出中間方向穿越安打，以3：2氣走雲林縣。賽後蘇天羽回憶那一刻說，原本以為前一棒的隊友會當英雄，結果卻短打失敗收場，輪到自己上場時有信心終結比賽，「最近打擊手感不錯。」前一顆紅中球失手打成界外的他，相中下一顆偏低的球積極攻擊，「球在差不多的位置就出棒，以為隊友不會跑回來，結果中外野手處理有點瑕疵。」

至於A組勝部賽況，已奪1勝的高雄市把握對方守備自亂陣腳，鯨吞蠶食拉開比數差距，只有1分是安打所敲回，終場以7：3贏球，也讓首戰亮相的花蓮縣化仁國中落入敗部。

▲新竹市蔡若亞。（圖／主辦單位提供）

▲新竹市蔡若亞。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 青少棒新竹逆轉勝守備打點

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