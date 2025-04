范戴克頭槌絕殺西漢姆聯　利物浦「再贏兩場」就奪英超冠軍

▲范戴克。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超第32輪焦點戰,榜首利物浦今(14日)坐鎮主場交手聯盟弱旅西漢姆聯,利物浦憑藉著前鋒迪亞斯(Luis Díaz)早早進球與范戴克(Virgil Van Dijk)第89分鐘頭槌絕殺的好表現下,2比1成功奪勝積分3分全拿;利物浦只要在剩下的六輪比賽中再贏兩場,就能確定成為今年英超冠軍。

賽前利物浦安菲爾德主場全場默哀,悼念希爾斯堡慘劇36周年。比賽開始後利物浦強勢主導比賽,西漢姆聯幾乎無法將球帶過自己半場,聯賽進球王沙拿(Mohamed Salah)在第18分鐘用非慣用腳觸球創造射門機會,雖然稍微偏出,但沙拿隨後又靈巧擺脫對手,以外腳背傳中的方式助攻迪亞斯破門得手,利物浦1比0先馳得點。

下半場開始後,西漢姆聯逐漸穩住陣腳,索萊爾(Soler)接應賓恩(Jarrod Bowen)的倒三角回傳,無奈起腳射門後高出球門橫樑;眼看西漢姆聯氣勢提升,利物浦巴西門將阿里森(Álisson Becker)挺身而出,賓恩的單刀被巴西門神成功封阻,隨後阿里森在下一波防守迅速撲出古杜斯(Mohammed Kudus)的大力低射,成功解圍。

第86分鐘比賽進入白熱化,利物浦羅伯森(Robertson)在一次處理球時不慎將球反彈擊中他的脛骨,隨後滾進自家大門,西漢姆聯1比1扳平比分;第89分鐘利物浦發動反擊,迪亞斯的射門被擋出界後,范戴克利用角球攻勢高高躍起以強勁的下壓式頭槌破網得分,最終利物浦2比1成功奪勝積分3分全拿,利物浦只要在剩下的六輪比賽中再贏兩場,就能確定成為今年英超冠軍。

