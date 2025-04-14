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范戴克頭槌絕殺西漢姆聯　利物浦「再贏兩場」就奪英超冠軍

▲▼范戴克（Virgil Van Dijk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲范戴克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超第32輪焦點戰，榜首利物浦今（14日）坐鎮主場交手聯盟弱旅西漢姆聯，利物浦憑藉著前鋒迪亞斯（Luis Díaz）早早進球與范戴克（Virgil Van Dijk）第89分鐘頭槌絕殺的好表現下，2比1成功奪勝積分3分全拿；利物浦只要在剩下的六輪比賽中再贏兩場，就能確定成為今年英超冠軍。

賽前利物浦安菲爾德主場全場默哀，悼念希爾斯堡慘劇36周年。比賽開始後利物浦強勢主導比賽，西漢姆聯幾乎無法將球帶過自己半場，聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）在第18分鐘用非慣用腳觸球創造射門機會，雖然稍微偏出，但沙拿隨後又靈巧擺脫對手，以外腳背傳中的方式助攻迪亞斯破門得手，利物浦1比0先馳得點。

下半場開始後，西漢姆聯逐漸穩住陣腳，索萊爾（Soler）接應賓恩（Jarrod Bowen）的倒三角回傳，無奈起腳射門後高出球門橫樑；眼看西漢姆聯氣勢提升，利物浦巴西門將阿里森（Álisson Becker）挺身而出，賓恩的單刀被巴西門神成功封阻，隨後阿里森在下一波防守迅速撲出古杜斯（Mohammed Kudus）的大力低射，成功解圍。

第86分鐘比賽進入白熱化，利物浦羅伯森（Robertson）在一次處理球時不慎將球反彈擊中他的脛骨，隨後滾進自家大門，西漢姆聯1比1扳平比分；第89分鐘利物浦發動反擊，迪亞斯的射門被擋出界後，范戴克利用角球攻勢高高躍起以強勁的下壓式頭槌破網得分，最終利物浦2比1成功奪勝積分3分全拿，利物浦只要在剩下的六輪比賽中再贏兩場，就能確定成為今年英超冠軍。

「這真的是一大解脫，門將阿里森確保他們（西漢姆聯）沒能早點進球，下半場他們有很多次機會能追平，結果進了一球，雖然不是他們進的，而是我們自己進的。老實說，當時我預計補時大概是兩到四分鐘，但最後突然變成七分鐘，而雙方球隊都沒有拖延時間，這讓我有點驚訝，」利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）說道，「不過這其實對我們有利，因為我們就在補時前進球，當然這對我來說是鬆了一大口氣。」

「因為在西漢姆進球後，加上整個下半場的走勢，感覺他們可能會進更多，但我們的球迷和球員並不這麼認為，他們一扳平之後，我們立刻又開始進攻、開始壓迫，那時球迷聲音非常響亮，」斯洛特接著表示，「迪亞斯也有一次很好的機會，然後是幾次反搶造成角球，最後我們把這個定位球機會轉換為致勝一球，在現代足球中，定位球的重要性越來越高，今天我們又再次看到了這一點。」

關鍵字： 足球英超利物浦

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