運動雲

>

上下半場各轟2球　英超狼隊主場痛宰熱刺締隊史紀錄

▲▼高梅斯（Toti Gomes）。（圖／翻攝自X／Wolves）

▲高梅斯。（圖／翻攝自X／Wolves）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今（14日）英超第32輪賽事由狼隊主場交手熱刺，先前飽受傷兵困擾的狼隊今天在主場繳出賽季最佳表現，努里（Rayan Aït-Nouri）開賽兩分鐘就破門得手助隊先馳得點、庫尼亞（Matheus Cunha）與拉爾森（Jørgen Larsen）也有進球紀錄，終場狼隊4比2擊潰熱刺，拿下隊史最佳聯賽四連勝。

上半場第二分鐘狼隊持球發動進攻，努里越過熱刺後防後左腳射門成功，狼隊在開賽僅85秒就先馳得點，這也是球隊在英超歷史上最快進球；隨後上半場第20分鐘熱刺後衛斯賓斯（Djed Spence）在門前自擺烏龍，狼隊在中場休息前將領先優勢擴大至2比0。

下半場客隊熱刺狀態回溫，第59分鐘強森（Brennan Johnson）從右路突破後低平球橫傳門前，特爾（Mathys Tel）後點包抄推射得手；狼隊在丟球後迅速做出回應，第64分鐘多赫蒂（Matt Doherty）長傳打開左路空檔，努里帶球殺入禁區後橫傳門前，接應的拉爾森輕鬆推射破門，狼隊將比分改寫至3比1。

第85分鐘客隊熱刺組織進攻，羅梅羅（Cristian Romero）頭球彈出後理查利森（Richarlison）補頂破門，熱刺將比分縮小至2比3；第86分鐘狼隊再度發動攻勢，庫尼亞搶斷後後突入禁區，冷靜射門助隊再下一城，最終狼隊4比2擊潰熱刺，拿下隊史最佳聯賽四連勝。

狼隊過去從未在英超聯賽中取得四連勝，主帥佩雷拉（Vitor Pereira）雖然承認自己賽前絕對預料不到這樣的比分，但他始終相信球員們能夠創造歷史，因為球隊之間的凝聚力與團結讓他充滿信心，「我可以說，我非常開心，對這支球隊的表現、他們的個性、投入、組織性，以及他們在比賽中的自信感到非常滿意，」佩雷拉說道，「我們面對的是一支強隊，但我認為，從我的角度來看，我們值得拿下這個結果。」

關鍵字： 英超足球狼隊熱刺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

熱門新聞

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

2柯瑞帶傷轟36分仍輸！勇士落入附加賽

3詹皇最終戰休兵　20年神紀錄中斷

4勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！

5鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等

最新新聞

1英超狼隊主場痛宰熱刺締隊史紀錄

2史上第6位達成高球大滿貫選手誕生

3大谷系列賽12支1　羅伯斯不擔心

4獅鷹攜手南人祭拚主場榮耀

5柯瑞鼓勵遭棄用大物：不要被噪音干擾

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366