上下半場各轟2球　英超狼隊主場痛宰熱刺締隊史紀錄

▲高梅斯。（圖／翻攝自X／Wolves）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今（14日）英超第32輪賽事由狼隊主場交手熱刺，先前飽受傷兵困擾的狼隊今天在主場繳出賽季最佳表現，努里（Rayan Aït-Nouri）開賽兩分鐘就破門得手助隊先馳得點、庫尼亞（Matheus Cunha）與拉爾森（Jørgen Larsen）也有進球紀錄，終場狼隊4比2擊潰熱刺，拿下隊史最佳聯賽四連勝。

上半場第二分鐘狼隊持球發動進攻，努里越過熱刺後防後左腳射門成功，狼隊在開賽僅85秒就先馳得點，這也是球隊在英超歷史上最快進球；隨後上半場第20分鐘熱刺後衛斯賓斯（Djed Spence）在門前自擺烏龍，狼隊在中場休息前將領先優勢擴大至2比0。

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下半場客隊熱刺狀態回溫，第59分鐘強森（Brennan Johnson）從右路突破後低平球橫傳門前，特爾（Mathys Tel）後點包抄推射得手；狼隊在丟球後迅速做出回應，第64分鐘多赫蒂（Matt Doherty）長傳打開左路空檔，努里帶球殺入禁區後橫傳門前，接應的拉爾森輕鬆推射破門，狼隊將比分改寫至3比1。

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第85分鐘客隊熱刺組織進攻，羅梅羅（Cristian Romero）頭球彈出後理查利森（Richarlison）補頂破門，熱刺將比分縮小至2比3；第86分鐘狼隊再度發動攻勢，庫尼亞搶斷後後突入禁區，冷靜射門助隊再下一城，最終狼隊4比2擊潰熱刺，拿下隊史最佳聯賽四連勝。

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狼隊過去從未在英超聯賽中取得四連勝，主帥佩雷拉（Vitor Pereira）雖然承認自己賽前絕對預料不到這樣的比分，但他始終相信球員們能夠創造歷史，因為球隊之間的凝聚力與團結讓他充滿信心，「我可以說，我非常開心，對這支球隊的表現、他們的個性、投入、組織性，以及他們在比賽中的自信感到非常滿意，」佩雷拉說道，「我們面對的是一支強隊，但我認為，從我的角度來看，我們值得拿下這個結果。」