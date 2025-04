上下半場各轟2球　英超狼隊主場痛宰熱刺締隊史紀錄

▲高梅斯。(圖/翻攝自X/Wolves)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今(14日)英超第32輪賽事由狼隊主場交手熱刺,先前飽受傷兵困擾的狼隊今天在主場繳出賽季最佳表現,努里(Rayan Aït-Nouri)開賽兩分鐘就破門得手助隊先馳得點、庫尼亞(Matheus Cunha)與拉爾森(Jørgen Larsen)也有進球紀錄,終場狼隊4比2擊潰熱刺,拿下隊史最佳聯賽四連勝。

上半場第二分鐘狼隊持球發動進攻,努里越過熱刺後防後左腳射門成功,狼隊在開賽僅85秒就先馳得點,這也是球隊在英超歷史上最快進球;隨後上半場第20分鐘熱刺後衛斯賓斯(Djed Spence)在門前自擺烏龍,狼隊在中場休息前將領先優勢擴大至2比0。

Ait-Nouri gives us the perfect start pic.twitter.com/3xZldjikV3

下半場客隊熱刺狀態回溫,第59分鐘強森(Brennan Johnson)從右路突破後低平球橫傳門前,特爾(Mathys Tel)後點包抄推射得手;狼隊在丟球後迅速做出回應,第64分鐘多赫蒂(Matt Doherty)長傳打開左路空檔,努里帶球殺入禁區後橫傳門前,接應的拉爾森輕鬆推射破門,狼隊將比分改寫至3比1。

Picking up right where he left off ???????? pic.twitter.com/NUDSykuMNq