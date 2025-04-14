南部野球6戰！統一獅、台鋼雄鷹攜手「南人祭」　推城市主題球衣

▲2025南人祭主視覺。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅與台鋼雄鷹攜手合作，於4月25日至27日在台南棒球場舉辦2025年南人祭主題日賽事，並於5月16日至18日在高雄澄清湖棒球場進行第二階段賽事。這是南人祭邁入第二年，延續去年成功的經驗，雙方以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個城市的榮耀，並推出主題球衣。

今年的南人祭主題為「挺在地，作伙拚」，賽事看台應援將重回一、三壘對抗，主隊統一獅在一壘看台，客隊台鋼雄鷹則在三壘看台。應援活動由UniGirls及WING STARS分別帶動，並邀請TAKAO吉祥物參與，增加賽事的互動性與趣味性。

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此次活動的視覺設計由兩隊總教練、隊長及明星選手共同拍攝，統一獅由總教練林岳平、隊長陳傑憲及林安可等人領軍，台鋼雄鷹則由總教練洪一中、隊長王柏融及郭阜林等人代表。雙方目前對戰三場，統一獅以兩勝一敗領先，預計這系列六場比賽將會非常精彩，邀請在地球迷進場支持。

統一獅總經理蘇泰安表示，台鋼雄鷹自成軍以來表現出色，雙方同屬南部城市球隊，透過行銷活動結合，球場上競爭激烈，行銷活動則合作無間，這對雙方城市經營有很大幫助。蘇泰安期待這系列主題活動能吸引在地球迷進場支持，並歡迎台鋼球迷來到台南主場共襄盛舉，獅迷也可前往高雄澄清湖棒球場力挺統一獅。