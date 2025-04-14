運動雲

>

南部野球6戰！統一獅、台鋼雄鷹攜手「南人祭」　推城市主題球衣

▲2025南人祭主視覺。（圖／統一獅提供）

▲2025南人祭主視覺。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅與台鋼雄鷹攜手合作，於4月25日至27日在台南棒球場舉辦2025年南人祭主題日賽事，並於5月16日至18日在高雄澄清湖棒球場進行第二階段賽事。這是南人祭邁入第二年，延續去年成功的經驗，雙方以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個城市的榮耀，並推出主題球衣。

今年的南人祭主題為「挺在地，作伙拚」，賽事看台應援將重回一、三壘對抗，主隊統一獅在一壘看台，客隊台鋼雄鷹則在三壘看台。應援活動由UniGirls及WING STARS分別帶動，並邀請TAKAO吉祥物參與，增加賽事的互動性與趣味性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次活動的視覺設計由兩隊總教練、隊長及明星選手共同拍攝，統一獅由總教練林岳平、隊長陳傑憲及林安可等人領軍，台鋼雄鷹則由總教練洪一中、隊長王柏融及郭阜林等人代表。雙方目前對戰三場，統一獅以兩勝一敗領先，預計這系列六場比賽將會非常精彩，邀請在地球迷進場支持。

統一獅總經理蘇泰安表示，台鋼雄鷹自成軍以來表現出色，雙方同屬南部城市球隊，透過行銷活動結合，球場上競爭激烈，行銷活動則合作無間，這對雙方城市經營有很大幫助。蘇泰安期待這系列主題活動能吸引在地球迷進場支持，並歡迎台鋼球迷來到台南主場共襄盛舉，獅迷也可前往高雄澄清湖棒球場力挺統一獅。

關鍵字： 棒球南人祭統一獅台鋼雄鷹合作

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

詹皇之子首度在NBA先發　瑞迪克給布朗尼A+：未來能進入輪替

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

古林睿煬一軍初登場早有規劃　新庄剛志看好挑戰最多勝

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

古林睿煬日職初登板確定！新庄親口宣布：台灣超級新星23日先發

【已被眼睛出賣】兒子喊媽媽比女團 #Aespa 還漂亮下秒被抓包偷瞄

熱門新聞

快訊／海盜鄭宗哲凌晨生涯第2度先發　挑戰大聯盟首安

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

超可惜！湖人詹皇延續20年NBA神紀錄　本季確定中斷

勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！主帥曝原因：不確定會不會用他

鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

PLG職籃史上最慘！　高雄鋼鐵人整季「2勝22敗」作收

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

2柯瑞帶傷轟36分仍輸！勇士落入附加賽

3詹皇最終戰休兵　20年神紀錄中斷

4勇士大物庫明加關鍵戰竟遭棄用！

5鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等

最新新聞

1英超狼隊主場痛宰熱刺締隊史紀錄

2史上第6位達成高球大滿貫選手誕生

3大谷系列賽12支1　羅伯斯不擔心

4獅鷹攜手南人祭拚主場榮耀

5柯瑞鼓勵遭棄用大物：不要被噪音干擾

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366