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鄭宗哲遭161公里火球壓制！首安再等等　海盜0比4落敗遭橫掃

▲▼鄭宗哲 。（圖／截自海盜官方threads）

▲鄭宗哲 。（圖／截自海盜官方threads）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜14日（台灣時間）與紅人交手系列賽第3戰，鄭宗哲迎來生涯第2次先發，排第8棒鎮守游擊。前兩打席遭火球男格林（Hunter Greene）壓制，第3打席擊出平飛球，最終海盜打線全面熄火，以0比4落敗，遭到橫掃。

鄭宗哲2局上面對火球男格林，前3球都積極揮棒打成界外，第4球面對100.2英里（約161公里）速球揮空，遭到三振。5局上第二打席，面對連續4顆速球，其中2球選掉成為壞球，另2球打成界外，第5球面對滑球，擦棒被捕再度遭到三振。

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8局上，鄭宗哲面對紅人第二任投手傑巴特（Ian Gibaut），積極出棒，第3球擊出左外野飛球出局，擊球初速達到96.6英里（約155公里）。目前他在大聯盟累計7打數無安打，尚未敲出首安。

紅人3局下靠保送上壘後，弗里德爾（TJ Friedl）掃出二壘安打，艾斯皮納（Santiago Espinal）隨後敲安，攻下2分。克魯茲（Elly De La Cruz）再補上一支安打，追加1分。

紅人5局下再度靠保送上壘，溫斯（Austin Wynns）擊出安打推進，弗里德爾擊出一壘滾地球，先遲疑一下再傳給鄭宗哲，雙殺未遂，三壘跑者趁機得分。接著滿壘時，拉克斯（Gavin Lux）選到保送，再添1分，比分拉開至4比0。

自2局上凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）擊出三壘安打後，海盜打線全場無建樹，連續23名打者遭到解決，最終遭對手完封。紅人火球男格林主投7局僅被敲2安打，無失分，收下本季第2勝。

關鍵字： 鄭宗哲火球男格林海盜紅人大聯盟

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