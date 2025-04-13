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洪一中執教2000戰奪勝！感動脫帽致意：球迷一路不離不棄

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹13日作客富邦悍將，總教練洪一中迎來生涯第2000場執教里程碑，球隊展現韌性，靠著杜家明7局關鍵全壘打提振士氣，並在延長賽敲出致勝安打，率隊以4比2奪勝。賽後他特地走向左外野與現場球迷致意，感謝一路以來的支持。

面對主力洋將「魔鷹」缺陣，王柏融、吳念庭也從中心棒次移出，洪一中坦言球隊當前處境艱難，「開季時陳文杰就因傷缺陣，原希望年輕選手能頂上來，但真的不容易。魔鷹狀況也不理想，好不容易找回感覺卻又受傷。今年開季真的不太順遂，只能期望困境盡快過去。」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

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▲台鋼雄鷹總教練洪一中向球迷致意。（圖／台鋼雄鷹提供）

洪總進一步勉勵球員，「大家要加油，不論表現好壞，都要盡全力練習。就算上半季表現不佳，下半季還有機會翻身，要學會正面思考、持續努力，否則亂了陣腳。」

此戰最大功臣杜家明，不僅在7局開轟，也在延長賽扮演英雄角色，洪總也盛讚其表現：「他是最大功臣。當然過程中有很多機會，年輕選手有時在關鍵時刻會過於緊繃而施展不開，這是比賽中很重要的學習經驗，要學會如何放鬆面對壓力。」

第2000場執教以勝利收場，洪一中感謝全隊的拼勁與球迷一路支持，「真的很感動，這些年來，無論我在哪一隊，總有球迷不離不棄。我或許沒辦法做什麼，只能脫帽、致意表達感謝。」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹洪一中杜家明勉勵影音

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