鄭宗哲高中曾主動喊「盜本壘」！恩師曝早熟球商關鍵

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

記者楊舒帆／新北報導

海盜隊鄭宗哲迎來大聯盟初登場，挖掘他的恩師邱俊文備感欣慰，也回憶起他青棒時期曾大膽提議盜本壘的往事，顯示出與同齡球員截然不同的球商。

「他多少有點緊張，這種緊張是因為想表現。他很積極、求好心切，所以有點放不開。」邱俊文談到初登場的觀察，「大家都很關注他，難免會有些外界壓力。」

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回顧青棒時期，他說：「他自我要求很高，剛進普門高中就給他先發位置，他也很享受這樣的挑戰。升上高二成為學長後，開始負責帶領學弟、擔任內野指揮角色，當時可以感受到他肩上的壓力。」

鄭宗哲從鶴聲國中畢業後考取普門中學，邱俊文回憶說：「當時球隊才成立第三年，南部大多數球員會選擇高苑工商。他和同學一起來測試時，我第一眼注意到他的腳程，印象很深刻。後來才知道他小時候是田徑隊出身。當時球隊陣容尚未整齊，就讓他從高一起擔任游擊手。」

邱俊文在普門中學時期特別重視比賽細節的理解，並鼓勵球員多加嘗試、不要一成不變。他回憶：「有一年在黑豹旗四強賽對榖保，他主動告訴我『想盜本壘！因為看到左投有破綻。』我就回他『好啊！』就算失敗，也是一次寶貴經驗。」

雖然那次最終沒能成功盜本壘，邱俊文仍印象深刻，「當時我覺得對方有犯規嫌疑，但主審沒有理會。雖然沒成功，但在那種比賽局面下能夠有自己的想法，就是值得肯定的地方。」