人生重來不當總教練！洪一中執教2000場感言：痛苦2000場，還活著

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹13日作客富邦悍將，這場比賽也成為總教練洪一中生涯執教的第2000場里程碑戰。回顧自2004年起踏上總教練之路，洪總感性地說：「痛苦2000場，還活著！」

回憶執教初期的艱難時光，他坦言：「一開始接任職務時戰績不理想，就會被說不勝任。開玩笑說，一個總冠軍可以抵兩年工作。」他認為自己過程中算是幸運的，「第一次簽三年約，第三年（2006年）拿下冠軍，如果沒有那個冠軍，可能就沒有後面的故事。」

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後續三年雖無冠軍，仍獲得La New球團續約，並於2012年再度奪冠，自此成績逐步穩定。「冠軍有了一定數量後，才比較能站穩腳步。」洪總說道。

提到球員時期曾被貼上「叛將」標籤，他直言：「那時好像被判了死刑，真的跌到谷底，很沮喪，但回頭看，平安度過就好。」他心懷感恩，但也直白地說：「如果人生可以重來，我不會想再當總教練。曾被捧上天，也曾跌入谷底。那種壓力不是外人可以想像的，踏進球場就像赴死一樣，到最後一刻，不凹到最後一刻不想去。」

洪總表示，這輩子最重要的兩個人就是前兄弟象領隊洪騰勝，以及La New老闆劉保佑。「我是在兄弟養成，在La New成績輝煌。很感謝老天疼惜我，也遇到願意支持我的老闆。很多時候戰績壓力大時，老闆一句安撫的話，就能減輕許多負擔。」

家人則是他最深的後盾。「太太曾勸我不要再做了，女兒也說我承擔太多壓力。在台灣，總教練不像美國一樣擁有相應的社會地位。這份工作，不是沒犯錯就能久待，要承受來自外界龐大的言語霸凌，我已經算是免疫了。」

談到總教練最常被檢視的「用人與調度」，洪總說「我覺得我做事非常公正，但這是我的想法，選手不一定會這樣想。這很現實，一定會被講話，我自認很公正，對你印象好、很疼你也侷限於平常，在場上就不是如此。很討厭你也只是在平時，不會是在場上。」他也補充，很認真、態度好，確實會多給機會。