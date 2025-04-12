83公里飄進來！余德龍秀蝴蝶球　喊話想蹲捕拚「大滿貫」

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿昨天4比15慘遭中信兄弟痛宰，終止近期3連勝。其中野手余德龍再度登板「拯救牛棚」，這是他生涯第5度投球，他笑說，下次想嘗試蹲捕，拚個「大滿貫」！

比賽尾聲的第9局，樂天派出「大谷德龍」余德龍登板投球，用9球完成1局投球，雖有1保送、1被安，仍成功無失分退場，球速最快138公里，生涯防禦率僅1.80。

余德龍透露，自己在6局就收到可能要上場的通知，當時桃猿已經被海灌7分陷入大比分落後。

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「我很亢奮耶！」余德龍興奮地說，「但可能有點太早了，畢竟現在才剛開季耶。」回想先前幾次登板，印象中都是下半季，「因為那時牛棚可能體能比較有下滑狀況。」

談到昨天登板場景，余德龍表示，因為對方打者們昨天對直球都掌握得非常好，「有想說要玩一夏變化球，可是都投不準。」

其中對決楊祥禾的打席，他投出一顆83公里的超慢球，原來這一球是蝴蝶球，「其實我大學就有在玩（蝴蝶球），昨天投出蝴蝶球之後，想說再投一下變化球，但嘉翔搖頭，我想說好吧那就投給他打，哇直接打一個超遠的！」

在對決楊祥禾之前，余德龍轉身和內野手馬傑森等人有說有笑，他笑稱，「我跟他們說要幫我守下來，他們說不要打太遠，剛講完就被打一支深遠安打。」

還好最後是沒失分，余德龍滿意地說，「守下來很振奮耶！」生涯僅差捕手沒有當過，他接下來想挑戰看看，「昨天有跟隊友討論啊，是不是要拚一個大滿貫，但希望是找一個（投手）球慢的啦，我怕被打到很痛。」

▲余德龍 。（圖／樂天桃猿提供）

