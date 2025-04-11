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桃猿曾開6年長約？陳晨威選擇3年版本　瞄準FA市場拚身價

▲▼陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

陳晨威今年與樂天桃猿簽下含激勵獎金、總值2505萬元的3年複數年合約。事實上，球團曾提出長達6年以上的長約選項，不過陳晨威最終選擇簽下3年版本。他坦言，這樣的選擇是為了挑戰自我，希望未來能拚出更好的表現，爭取下一張更具價值的合約。

根據合約內容，陳晨威今年月薪為53萬元，明年調升至61萬元，第3年則為68萬元。樂天桃猿副領隊沈鈺傑透露，當初球團確實曾提出至少6年的合約提案，但尊重陳晨威的選擇，「他希望3年之後能再拚一波，我們也尊重選手的想法。」

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談及僅簽3年約的原因，陳晨威坦言，「大家可能會覺得越長越好，但我覺得這份合約（6年）的價值感覺還沒到位。」他相信自己還有更大的發展空間，「覺得自己還能更進步，希望以這份合約為目標，挑戰更好的成績，爭取下一張更好的合約。」

陳晨威自加入中職以來，已累積6個完整年資，若能維持穩定出賽，預計在這份合約結束後，將有機會取得自由球員資格，進入市場試水溫。

對於自由球員的可能性，他也思考過，如果一次綁6年，可能就錯失提出FA的時機，「6年走完都已經30多歲了，那時候未必還有那個機會。」

隨著中職自由市場環境愈趨成熟，陳晨威坦言，身為球員都會想朝更好的方向發展，如果有其他球隊開出更好的條件，當然會想過去；相對地，若球隊真心想留人，也會拿出更有誠意的條件來挽留。
 

關鍵字： 陳晨威樂天桃猿合約中職自由球員

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