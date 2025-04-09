崇學國小靠再見暴投驚險獲勝！小五陳冠霖猛打賞吸睛

▲崇學小五陳冠霖3支3。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南市崇學國小今日（9日）在國小硬式聯賽中，面對已經吞下一敗的澎湖縣石泉國小，鏖戰到最後一刻，靠著石泉投手的暴投搶下再見分，終場以4比3淘汰石泉，順利晉級32強。

石泉國小昨日首戰不敵衛冕軍台北市福林國小，今日與崇學交手面對背水一戰。兩隊你來我往，前三局打成2比2平手。第四局上半，石泉藉著葉力宇的安打打回1分，但崇學在下半局再度將比分扳平。第六局上半，石泉一度攻上得點圈卻無功而返。到了第六局下半，崇學無人出局，靠著2次保送和1支安打攻佔滿壘，最終石泉投手出現暴投，讓崇學拿下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崇學總教練蘇煒智表示，由於太久沒比賽，小朋友在第一場比賽中顯得綁手綁腳。今天雖然贏得驚險，但可以表現得更好。策略上先求晉級，抓下這一場就先達標。第四棒陳冠霖單場3支3，攻擊表現突出。蘇總教練說，陳冠霖之前參加社區棒球隊，小五才加入校隊，身材條件不錯，加上勤練，有明顯進步，在這批小五生中比較突出，棒次則是還沒固定，最近都打中心棒次。

陳冠霖表示，打擊狀況不錯，父母親都很支持自己打球。他從小一開始打犀牛社區棒球隊，到小五才轉學到崇學國小，一開始跟不上隊友，於是趕快多練習。

崇學今年先發陣容由五、六年級生各一半組成。蘇煒智說，當然希望打進8強，為台南市多爭取明年全國賽名額。

▲崇學靠再見暴投驚險晉級。（圖／學生棒聯提供）