戴存彥飆13K完封勝　關東國小硬聯晉級32強追平隊史

▲關東32強追平隊史紀錄。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度國小硬式聯賽今天（9日）M組比賽中，新竹市關東國小以4比0擊敗台北市建安國小，成功晉級32強，並追平隊史紀錄。關東國小總教練鄭武奇表示，這場比賽的最大功臣是先發投手戴存彥，他投6局僅被擊出1支安打，送出13次三振，無失分，完美完封對手。

戴存彥採用低肩側投，球速快且壓球低，讓對手難以打擊。比賽唯一的失分危機出現在1局上，戴存彥因守備失誤再被敲出二壘安打，建安國小攻佔二、三壘；但他沉著應戰，連飆2K化解危機。接下來，建安國小僅在3局上靠觸身球上一壘，其他都是3上3下。

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鄭武奇透露，昨天觀察了大仁國小與建安國小的比賽後，決定今天派出王牌投手戴存彥，務必獲勝並晉級32強。戴存彥展現強烈求勝心，給全隊帶來很大安定感。鄭武奇說：「今天小朋友比較緊張，前4局每局都攻到三壘，僅第1局得1分，領先差距很小，幸好存彥的投球太完美，維持住全隊士氣。」

比賽進入5局下，關東國小的攻勢全面展開，靠著3支安打和1次四壞球，攻下3分大局，將比數拉開到4比0。第2棒張宸瑋3打數2安打跑回2分，表現出色；第4棒楊亮雲在1局上敲出二壘安打，助球隊攻下第1分，是比賽的勝利打點。第6棒陳匡棣在5局下敲出一壘安打，貢獻2分打點，將比數拉開到4比0，是關鍵一擊。

關東國小位於新竹市東區關新里，該區家長教育程度和社經地位較高，小球員們不僅學業優秀，球技也相當出色。鄭武奇表示，球隊連續3年打進硬式聯賽全國賽，這是第2次晉級32強，追平隊史紀錄，希望能再創新高。

▲戴存彥飆13K完封。（圖／學生棒聯提供）