大谷翔平廣告POSE爆紅　山本笑稱：半個模特兒

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊投手山本由伸近日受訪時透露,球隊中最近流行的「Decollete Pose」其實是由大谷翔平帶起的,自己也忍不住跟著模仿。他笑著說:「一開始我不知道那是什麼姿勢,但因為隊內很流行,所以我也試著做做看。其實我也有在模仿那個Pose喔(笑)。」展現出他親切逗趣的一面。

這個Pose通常會在大谷敲出全壘打或隊友打出適時安打時出現,由於轉播鏡頭多半聚焦在場內跑壘球員,板凳席的趣味互動畫面只有現場觀眾才能看到。山本也透露,即使沒有先發登板,他每場比賽仍會坐在板凳席為隊友加油。他說:「在大聯盟,即使是先發投手也會進入板凳區,這象徵著『全隊一起作戰』的精神。」

目前包括貝茲(Mookie Betts)、赫南德茲(Enrique Hernández)與康佛托(Michael Conforto)等球員,也都會做出以右手畫半圓、從左向右滑動的「Decollete Pose」。山本笑著說:「我在想,美國人是不是特別喜歡這種動作感十足的姿勢呢……?」

更有趣的是,當山本得知這個Pose源自一支廣告時,還幽默地表示:「因為大谷出演了很多廣告和CM,我覺得他已經算是半個模特兒了(笑)。」

而大谷翔平本人對這股流行也表達歡迎,他在賽後笑說:「大家拿來開玩笑、炒熱氣氛,我覺得很好。那表示大家最近打得不錯,氣氛也很棒。」

此外,山本由伸與史奈爾(Blake Snell)在休息區餵鴿子的畫面近日也在社群平台X上曝光,貼文還幽默註解:「道奇隊總是照顧到每一位。」

Yoshinobu Yamamoto and Blake Snell feeding the pigeons from the dugout



Dodgers always looking out for everyone. pic.twitter.com/au8UFJdZrv