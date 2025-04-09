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大谷翔平廣告POSE爆紅　山本笑稱：半個模特兒

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手山本由伸近日受訪時透露，球隊中最近流行的「Decollete Pose」其實是由大谷翔平帶起的，自己也忍不住跟著模仿。他笑著說：「一開始我不知道那是什麼姿勢，但因為隊內很流行，所以我也試著做做看。其實我也有在模仿那個Pose喔（笑）。」展現出他親切逗趣的一面。

這個Pose通常會在大谷敲出全壘打或隊友打出適時安打時出現，由於轉播鏡頭多半聚焦在場內跑壘球員，板凳席的趣味互動畫面只有現場觀眾才能看到。山本也透露，即使沒有先發登板，他每場比賽仍會坐在板凳席為隊友加油。他說：「在大聯盟，即使是先發投手也會進入板凳區，這象徵著『全隊一起作戰』的精神。」

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目前包括貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Enrique Hernández）與康佛托（Michael Conforto）等球員，也都會做出以右手畫半圓、從左向右滑動的「Decollete Pose」。山本笑著說：「我在想，美國人是不是特別喜歡這種動作感十足的姿勢呢……？」

更有趣的是，當山本得知這個Pose源自一支廣告時，還幽默地表示：「因為大谷出演了很多廣告和CM，我覺得他已經算是半個模特兒了（笑）。」

而大谷翔平本人對這股流行也表達歡迎，他在賽後笑說：「大家拿來開玩笑、炒熱氣氛，我覺得很好。那表示大家最近打得不錯，氣氛也很棒。」

此外，山本由伸與史奈爾（Blake Snell）在休息區餵鴿子的畫面近日也在社群平台X上曝光，貼文還幽默註解：「道奇隊總是照顧到每一位。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊DecolletePose山本由伸棒球

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