大谷和川普握手「獲特別待遇」　山本由伸疑臭臉引熱議

圖文／鏡週刊

美國總統川普7日在白宮接見去年MLB世界大賽的冠軍隊伍洛杉磯道奇隊，獲贈一件特製的姓名球衣，並與道奇總教練、陣中球員握手道賀，還盛讚大谷翔平「宛如電影明星」，並在接見球隊後，邀請他進入橢圓辦公室。不過有人發現，另一名日籍球員山本由伸疑似在川普的背後擺臭臉，引起網友討論。

川普近日對各國宣布「對等關稅」，讓許多國家哀鴻遍野，更掀起了全球股災，近日他仍照往常行程，按慣例邀請去年獲得MLB世界大賽冠軍的隊伍到白宮接受表揚。

▲川普在白宮接見去年世界大賽的冠軍隊伍道奇隊，並與陣中球星大谷翔平等人握手道賀。（圖／翻攝自The White House Flickr）

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合CNN等外媒報導，道奇隊老闆馬克華特（Mark Walter）和總教練羅伯茲（Dave Roberts），7日率領球員們帶著冠軍獎盃來到白宮，他們為川普帶來一件特製球衣，由陣中球星克蕭（Clayton Kershaw）親手送上，上面印著川普的名字，背號則是47號，象徵川普是第47任美國總統。

▲克蕭代表道奇為川普送上背號47的特製球衣。（圖／翻攝自The White House Flickr）

川普和眾人握手道賀，盛讚羅伯茲是道奇隊最偉大的教練之一。去年獲得MVP、並達成單季50轟、50盜紀錄的日籍球星大谷翔平，也獲得川普的特別關照，川普在2人握手後形容大谷看起來就像一個電影明星，「我跟你們說，他有大好前途」，看好大谷翔平未來的表現。不過川普隨後看到後方有2位民主黨籍的參議員，他毫不掩飾自己的好惡，直接說他不喜歡他們，因此跳過介紹。

不僅如此，川普在接見完全隊後，還特別邀請大谷進到他的橢圓辦公室，再次和川普握手，稱這是他的莫大榮耀，讚他是一名偉大的運動員，並請大谷與他辦公室裡的美國獨立宣言合影。

▲川普和大谷翔平握手後還不夠，結束後進一步邀請他到橢圓辦公室互動。（圖／翻攝自The White House Flickr）

只不過川普近日幾乎成為全球公敵，不僅外國對他的對等關稅政策不滿，讓各國股價大跌，加徵高額關稅將使美國物價上漲，最近全美各地都爆發抗議行動，因此不少球迷們對於道奇隊進白宮和川普互動有不少意見，更別說道奇陣中有包含大谷翔平等多名外籍球員，且道奇所在的加州更是民主黨大本營，向來與川普不對盤。

道奇強打貝茲（Mookie Betts）在2018年以波士頓紅襪隊球員的身分，獲得世界大賽冠軍時，當時是川普的第一任期，貝茲2019年選擇不出席白宮的表揚活動，但這次卻跟道奇一起來見川普，在球迷間掀起討論。日前他受訪曾說，在現在的這樣的情況下，「身為一名美國黑人，處境非常艱難」，他認為不論自己如何選擇，都會有人不滿意，這次的決定是希望不要打亂團隊行程，強調「這和政治無關」，而是關乎道奇隊。

▲川普和華特握手，右後方的山本由伸幾乎全程面無表情，甚至疑似擺臭臉，引發討論。（圖／翻攝自The White House Flickr）

此外也有網友發現，山本由伸站在川普後面疑似擺臭臉，在川普發言期間全程面無表情、略顯僵硬，僅有在川普特別回頭找他握手時，他才硬擠出一抹微笑回應，有人解讀成緊張，但也不少人認為「他看起來很不想在這裡」，還說他應該是想到美國對日本的關稅，讓他開心不起來。

▲山本由伸站在後面疑似擺臭臉，引發討論。（圖／翻攝自X）



更多鏡週刊報導

【有片】鄭宗哲升上大聯盟！台將第18人 球團暖發影片：歡迎來到匹茲堡

MLB海外戰席捲東京！有望來台舉行？ 悍創：鎖定2028提案爭取

大谷翔平東京巨蛋開轟「鬆了口氣」 佐佐木朗希首登板表現教頭這樣說