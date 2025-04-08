運動雲

>

0比3遭紐卡索聯痛宰　萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

▲▼墨菲（Jacob Murphy）。（圖／路透）

▲▼墨菲（Jacob Murphy）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

本賽季英超排名倒數第二的萊斯特城今天（台灣時間8日）在主場又遭痛擊！作客的紐卡索聯靠著前鋒墨菲（Jacob Murphy）上半場就完成梅開二度的瘋狂表現下，以3比0成功摘勝，輸球後的萊斯特城則成為英超歷史上首支主場八連敗且都沒能進球的球隊。

開賽第2分鐘客隊紐卡索聯率先發動攻勢，前鋒墨菲接到隊友利夫蘭托（Tino Livramento）的低傳球，在沒有人盯防的狀況下輕鬆破門助隊先馳得點取得1比0領先；第11分鐘紐卡索聯攻勢再起，沙爾（Fabian Schär）從半場遠射未果後墨菲補射成功，紐卡索聯將比分改寫為2比0。

第34分鐘紐卡索聯持球組織進攻，巴恩斯（Harvey Barnes）在禁區接到球後近距離射門得分，最終紐卡索聯就靠著這三記進球以3比0完封萊斯特城，賞給狐狸軍團英超破紀錄的主場八連敗。

賽後紐卡索聯在排行榜上積分正式超越曼城來到第四，「我們知道我們在積分榜上處於有利位置，我們能做的就是專心做好自己的工作，贏得比賽，我們就能進入前四或前五，如果我們贏下比賽，其他球隊將會追趕我們，而不是我們去追趕他們，」巴恩斯賽後受訪時說道。

輸球的萊斯特城持續深陷惡夢泥沼，目前他們在英超31場比賽後僅得17分積分，最近16場英超比賽中更是輸了其中15場，「我已經不知道我們自上次拿到積分時距今已經有多久了，」後衛賈斯汀（James Justin）賽後失落表示，「這對俱樂部來說是一個可怕的時刻，我們在場上的表現很糟糕，仍然有機會，但我們必須努力爭取，然而我們在場上沒有表現出來。」

關鍵字： 足球英超萊斯特城紐卡索聯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲帥氣上班路背號曝光　海盜教頭：守備非常出色

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

熱門新聞

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊　道奇4比6不敵國民

「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

差點完全打擊！大谷翔平懊悔吞三振：應該要出棒的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲升大聯盟　台灣野手第6人

2大谷翔平開轟猛打秀差點完全打擊

3鄭宗哲全英文自我介紹「我是Z！」

4大谷翔平訪白宮　川普：像電影明星」

5鄭宗哲有望升大聯盟　發文藏玄機？

最新新聞

1林書豪奪3月MVP　飛馳單月最佳外援

2桃猿今回主場！韓籍3本柱合體再等等

3萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

440歲瓦林卡蒙地卡羅大師賽首輪出局

5進白宮！山本由伸疑臭臉引熱議

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366