0比3遭紐卡索聯痛宰　萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

▲▼墨菲（Jacob Murphy）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

本賽季英超排名倒數第二的萊斯特城今天（台灣時間8日）在主場又遭痛擊！作客的紐卡索聯靠著前鋒墨菲（Jacob Murphy）上半場就完成梅開二度的瘋狂表現下，以3比0成功摘勝，輸球後的萊斯特城則成為英超歷史上首支主場八連敗且都沒能進球的球隊。

One of the most ridiculous goals of the season!



Fabian Schar shot from inside his own half and hit the crossbar, but Jacob Murphy reacted first to score the rebound!



Two for Murphy, two for Newcastle #LEINEW pic.twitter.com/bEf8epxh8c [廣告]請繼續往下閱讀... April 7, 2025

開賽第2分鐘客隊紐卡索聯率先發動攻勢，前鋒墨菲接到隊友利夫蘭托（Tino Livramento）的低傳球，在沒有人盯防的狀況下輕鬆破門助隊先馳得點取得1比0領先；第11分鐘紐卡索聯攻勢再起，沙爾（Fabian Schär）從半場遠射未果後墨菲補射成功，紐卡索聯將比分改寫為2比0。

第34分鐘紐卡索聯持球組織進攻，巴恩斯（Harvey Barnes）在禁區接到球後近距離射門得分，最終紐卡索聯就靠著這三記進球以3比0完封萊斯特城，賞給狐狸軍團英超破紀錄的主場八連敗。

Fabian Schär quase faz um gol épico... pelo menos Jacob Murphy estava pronto para o rebote!pic.twitter.com/fBP1ARQQK2 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 8, 2025

賽後紐卡索聯在排行榜上積分正式超越曼城來到第四，「我們知道我們在積分榜上處於有利位置，我們能做的就是專心做好自己的工作，贏得比賽，我們就能進入前四或前五，如果我們贏下比賽，其他球隊將會追趕我們，而不是我們去追趕他們，」巴恩斯賽後受訪時說道。

輸球的萊斯特城持續深陷惡夢泥沼，目前他們在英超31場比賽後僅得17分積分，最近16場英超比賽中更是輸了其中15場，「我已經不知道我們自上次拿到積分時距今已經有多久了，」後衛賈斯汀（James Justin）賽後失落表示，「這對俱樂部來說是一個可怕的時刻，我們在場上的表現很糟糕，仍然有機會，但我們必須努力爭取，然而我們在場上沒有表現出來。」