0比3遭紐卡索聯痛宰　萊斯特城英超主場八連敗破紀錄

▲▼墨菲(Jacob Murphy)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

本賽季英超排名倒數第二的萊斯特城今天(台灣時間8日)在主場又遭痛擊!作客的紐卡索聯靠著前鋒墨菲(Jacob Murphy)上半場就完成梅開二度的瘋狂表現下,以3比0成功摘勝,輸球後的萊斯特城則成為英超歷史上首支主場八連敗且都沒能進球的球隊。

One of the most ridiculous goals of the season!



Fabian Schar shot from inside his own half and hit the crossbar, but Jacob Murphy reacted first to score the rebound!



Two for Murphy, two for Newcastle #LEINEW pic.twitter.com/bEf8epxh8c