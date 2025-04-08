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「我是Z！」鄭宗哲全英文自我介紹　升上大聯盟直呼像美夢成真

▲鄭宗哲英文自我介紹。（圖／IG:youngbucspit）

▲鄭宗哲英文自我介紹。（圖／IG:youngbucspit）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日（台灣時間）升上大聯盟，他以英文向大家自我介紹，綽號是「Z」，同時也告訴大家，「得知消息時美夢成真。」

 
 
 
 
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鄭宗哲以全英文自我介紹，「我是鄭宗哲、綽號是Z，大家都叫我Z。」 隨後他也提到他的態度，「我每天都想要進步，保持學習，等待機會，因為你不知道機會何時降臨。」最後分享喜悅，「我得知消息時很興奮，就像美夢成真。」

至於綽號「Z」的由來，他曾透露自己2019年剛赴美時，球隊用Google翻譯他的名字，跑出「Zong Zhe Zheng」，「有很多Z，所以教練就叫我『Z』，可能是因為比較好記吧！」

鄭宗哲在球隊農場排名中位居第17。球探報告指出，鄭宗哲是「開路先鋒型」左打，擅長中外野方向的平飛安打，並且能利用速度優勢積極跑壘。然而，他一度嘗試改變打擊策略，認為要敲出更多全壘打才有機會登上大聯盟，因此變得過於拉打，影響了整體打擊穩定度。直到賽季後段，他才回歸本色，重新專注於把球打進場內、選球與兩好球後的打擊能力，而不是刻意追求全壘打。

鄭宗哲隨著生涯發展，在內野多個守位有出賽經驗，但毫無疑問，他已具備大聯盟游擊手的防守能力。他擁有優異的速度、守備範圍與靈活的身手，搭配出色的手套與準確的傳球，使他成為防守端的亮點。憑藉65分的守備評價，他即使在大聯盟層級，也能提供可靠的防守貢獻。

關鍵字： 鄭宗哲大聯盟自我介紹英文綽號

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