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新北棒球隊獲冠名贊助　林鴻道攜手侯友宜推動基層體育發展

▲▼新北凱薩冠名。（圖／新北市政府提供）

▲新北凱薩冠名。（圖／宏道基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

凱撒飯店集團與新北市政府再度攜手，今（7）日正式宣布冠名贊助「新北凱撒棒球隊」，深化雙方在體育領域的合作，展現對基層運動持續投入的決心。

冠名合作儀式上，雙方持球棒交叉替代背板簽名，現場充滿活力且氣氛熱烈。凱撒飯店集團董事長林鴻道表示，能夠與新北市政府共同推動體育發展，不僅是企業回饋社會的一環，更是一份深植人心的責任。「身為在新北長大的企業家，能夠回饋家鄉、扎根社區，是我一直以來堅持的信念。」

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凱撒飯店集團長期致力於文化、教育及社會價值的推廣，並積極投身體育發展。過去與新北市合作成立射箭隊及女子壘球隊，均展現亮眼成績，此次再將支持延伸至台灣最受歡迎的國民運動——棒球，期望透過企業資源與市府政策相輔相成，進一步擴大基層體育影響力。

新北市長侯友宜特別感謝林鴻道董事長致力於推動台灣體育發展，支持許多優秀選手。林鴻道強調，「我們相信，體育不只是競技，更是一種文化與生活態度。」基層體育是運動發展的根基，唯有扎根基層，才能培養更多具有潛力的選手，打造永續的體育環境。

未來，凱撒飯店集團將與新北市政府持續強化與學校、社區及團體的連結，提供更多訓練設施與比賽機會，讓孩子們能在運動中找到自信與夢想，也希望吸引更多人投入運動、關心體育。持續拉近運動、地方與人民的距離，結合多方資源，共同打造健康、活力、具向心力的運動生態圈。

最後，林鴻道特別感謝侯友宜市長及新北市政府的全力支持，以及所有教練、選手及工作夥伴的辛勞付出，並期待「新北凱撒棒球隊」在未來賽場上展現不凡實力，成為新北體育發展的新亮點。

▲▼ 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北凱薩冠名。（圖／宏道基金會提供）

關鍵字： 新北凱撒飯店棒球體育合作

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