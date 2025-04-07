台日獅吼十年情！千田愛紗將登大巨蛋演出

▲ 除了賽前演出，愛紗也將擔任當天開球儀式的打擊嘉賓 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅與日本職棒埼玉西武獅隊的台日雙獅交流合作，今年正式邁入第10周年，為隆重慶祝這重要的里程碑，雙方特別選在臺北大巨蛋舉辦盛大聯名主題日活動。

此次活動不僅邀請到西武獅黃金世代的兩位傳奇OB名將——渡邊久信、石井丈裕親臨站台，球團也將在4月12日（六）賽前，特別邀請活躍於台灣的日籍藝人千田愛紗擔任表演嘉賓，為這場台日交流盛會注入星光與活力！

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千田愛紗自出道以來，以充滿能量的舞台魅力及深厚的歌唱實力擄獲眾多粉絲喜愛。從女子團體成員到人氣嘻哈團體主唱，累積了多樣的演出經驗與成績，近年更跨足日語教學領域，期望讓更多喜愛日本文化的粉絲能輕鬆學習日文，全方位發展展現她深耕台灣的用心與熱情。

這次受邀在「台日雙獅聯名主題日」擔任賽前演出嘉賓，對愛紗而言意義非凡，不僅是她首次登上台北大巨蛋舞台，也象徵著音樂與運動跨界結合的重要時刻。愛紗表示，「能參與這場充滿熱情的棒球文化交流，是一次非常難得的體驗，我已經準備好為大家帶來最熱情的演出，希望球迷們一起來感受現場的熱血與感動！」

除了賽前演出，愛紗也將擔任當天開球儀式的打擊嘉賓，對於即將與球迷在球場見面，她充滿期待，也呼籲所有粉絲進場共襄盛舉，一起為台日棒球文化交流加油。 更多活動詳情，請持續關注統一7-ELEVEn獅官方網站及社群平台，「不要錯過這場難得的台日棒球盛會！」