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「皇家大谷翔平」炸464英尺場外轟　美球迷驚呼：這傢伙是怪物！

記者王真魚／綜合報導

被外媒譽為「大谷翔平二世」的美國22歲二刀流好手卡格里翁（Jac Caglianone），日前在美國職棒小聯盟2A賽事中擊出一發飛行距離達464英尺（約141.4公尺）的場外全壘打，驚人的打擊火力立刻在網路上引發熱烈討論。影片曝光後，美國球迷直呼，「這傢伙是怪物！快讓他上大聯盟！」

卡格里翁是來自佛羅里達大學（University of Florida）的二刀流球員，去年（2024年）在MLB選秀中以首輪第6順位被堪薩斯市皇家隊（Kansas City Royals）選中。他曾在大學時期同時擔任投手與打者，擁有優異的打擊與投球能力，因此被媒體暱稱為「Jacktani」，向道奇球星大谷翔平致敬。

在當地時間4月5日（台灣時間6日），卡格里翁代表皇家隊2A球隊對戰洛杉磯道奇2A球隊。他以第三棒、一壘手身份先發出場，在首局首打席就將球轟出右外野球場外，飛進鄰近街道。根據MLB官方統計，該球飛行距離達464英尺，初速高達116英里（約186.7公里）。

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比賽畫面隨後被小聯盟官方X（原Twitter）帳號發布，短時間內吸引大批球迷留言讚嘆：「這支全壘打太瘋狂」、「這揮棒既簡單又完美」、「他是未來的怪物」、「拜託趕快讓他上大聯盟」。

卡格里翁在去年加入皇家隊後，首度以野手身份在高階1A出賽，今年正式升上2A。根據統計，他在本季前兩場比賽共8打數2安打，包含1支全壘打、4分打點，OPS達0.898，展現了強勁的火力輸出與潛力。

隨著他的表現愈來愈亮眼，也讓外界期待這位「Jacktani」是否能複製大谷翔平的傳奇之路，未來在大聯盟綻放耀眼光芒。

▲ 卡格利諾恩（Jac Caglianone） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 卡格利諾恩（Jac Caglianone） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美國棒球二刀流卡格里翁全壘打傳奇

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