弗拉格4強淘汰！杜克勝率98.5%被逆轉　休士頓關鍵9比0挺進冠軍戰

▲休士頓大學4強賽擊敗杜克大學。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間6日，休士頓大學在NCAA四強戰上演驚天大逆轉，面對NBA狀元熱門弗拉格（Cooper Flagg）領軍的杜克大學，休士頓在下半場一度落後14分的情況下，以70比67爆冷擊敗對手，挺進隊史第3次冠軍戰。值得一提的是，杜克在末節時的勝率一度高達98.5%，最終卻滑鐵盧吞敗。

休士頓在最後8分鐘打出25比8猛攻，終場前33秒甚至完成9比0高潮，徹底壓制杜克，追平過去10年NCAA四強賽的第2大逆轉紀錄。

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「只要你不放棄，就永遠不會輸。」休士頓總教練桑普森（Kelvin Sampson）賽後表示，「我跟球員說，只要能夠一點一點地把比分咬近，給對方壓力，勝利就可能向我們靠攏。」

下半場最後10分30秒起至終場，杜克僅有1次得分是投籃命中，休士頓則打出25比9的逆轉攻勢。這段時間內，休士頓出手19次、杜克僅出手9次；且休士頓還搶下6個進攻籃板，並迫使杜克發生5次失誤。

根據數據網站《EvanMiya.com》分析，在比賽剩下8分17秒、休士頓仍落後14分時，杜克的勝率高達98.5%。但接下來休士頓打出一波10比0攻勢，戰局勝率瞬間拉回平盤。

休士頓前鋒羅伯斯（J’Wan Roberts）下半場貢獻6分、4籃板、4助攻，他興奮說，「籃球就是這樣，高潮迭起，我們看著計分板和時間，始終相信自己有機會逆轉。」

▲杜克大學王牌弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

雖然弗拉格此役繳出27分、7籃板、4助攻的全能數據，但他在最後2波關鍵進攻皆未能得手。全場杜克曾領先長達34分55秒，反觀休士頓僅領先3分43秒，卻在決勝時刻把握機會，完成這場震撼逆轉。

這場比賽既是休士頓的奇蹟，也是杜克的崩盤。杜克大學總教練謝耶爾（Jon Scheyer）表示，「現在還是很難接受這一切，我認為我們的球員表現得非常好，有製造一些不錯的空檔，只是沒能把握住。最後1分鐘時我們還保持領先，離勝利真的只差一點，我們原本覺得自己是最好的球隊，但今晚最好的球隊是休士頓。」