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家庭難捨但仍愛比賽　保羅邁入40歲：我想我會繼續打下去

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺老控衛保羅考慮繼續打。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺老控衛保羅（Chris Paul）即將在5月迎來40歲生日，進入NBA第20個賽季的他，表示目前仍未打算退休，「我想我會繼續打下去。」

保羅是目前聯盟第3老的球員，僅次於去年12月滿40歲的詹姆斯（LeBron James），以及年紀比他大1天、最近加盟紐約尼克的塔克（P.J. Tucker）。

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本季保羅已替馬刺先發出戰76場比賽，若能打完剩下6戰，將是他生涯第2次完成全勤賽季（前一次是2014-15賽季效力洛杉磯快艇時）。

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

「我很多退休的朋友都勸我能打多久就打多久。」保羅表示，「我很感激，但我更愛我的家人，所以每年都會重新評估狀況。」雖然語氣傾向繼續打球，他也坦承還沒有完全決定，「每個賽季結束後，我都會檢視一切，包括身體狀況，也會和家人、孩子好好談談，他們的意見很重要。」

「我已經在聯盟打了半輩子，現在還是難以想像有一天會結束這一切。」他補充，在馬刺除了場上角色之外，也經常肩負類似教練的職責。

總教練波波維奇（Gregg Popovich）去年10月曾指出，保羅在場上「幾乎是邊打邊教」。保羅說，「我對這項運動的熱愛反而更高了，因為我兒子、女兒也都打球，我很喜歡傳承經驗，除了教隊友，也會想傳給孩子們。」

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

不過這個賽季對保羅來說並不順遂，波波維奇去年9月中風至今仍未歸隊，陣中新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也因右肩血栓，自明星賽後就未再上場。保羅坦言，「我當初會來馬刺，很大一部分就是因為波波維奇和溫班亞瑪，雖然我們一起打的比賽不多，但能真正認識波波維奇，對我來說比什麼都重要。」

關鍵字： NBA馬刺保羅退休

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