曾拒與紅襪前往白宮　貝茲坦言上次太自私：這次與隊友同行！

▲ 曾拒絕與紅襪前往白宮，貝茲坦言上次太自私：這次與隊友同行。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊內野手貝茲（Mookie Betts）4日（台灣時間5日）作客費城人賽前受訪，首次針對即將於7日（台灣時間8日）遠征華盛頓期間，以去年世界大賽冠軍隊伍身分拜訪總統川普一事，公開說明自己的立場與決定。

貝茲曾在2019年效力紅襪期間、川普第一任期內拒絕隨隊拜訪白宮，這次卻表態將隨隊前往。對此，他坦言，「不論我說什麼、做什麼，人們總會把這視為政治問題。但這次的決定絕對與政治無關，這是為了道奇隊去年達成的成就，不是為了我個人。我不想把它變成一件『我是主角』的事，這是為了球隊。」

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貝茲強調，這次決定並無政治考量，而是出於團隊凝聚力與與同袍的連結，選擇一同前往白宮，展現團隊精神，「我完全不打算讓這件事變成政治表態。這只是與球隊一同慶祝榮耀而已。能收到這樣的邀請我感到很榮幸，我只想與我的隊友們一起。」

回顧2019年那次拒絕前往白宮，貝茲語氣中帶著反省，「（當年）沒有和隊友們一起去，那是一個非常自私的決定。真的非常自私。我不會再犯同樣的錯。我現在覺得，能與大家一起站在那裡，晚上照鏡子時能告訴自己，我為道奇做了最正確的選擇，這對我來說很重要。」