賈吉再轟三分砲！開季6戰5轟火力全開　不用「魚雷球棒」照樣猛打

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The Captain gives the @Yankees the early lead. pic.twitter.com/Jt7pjwpI84 — MLB (@MLB) April 3, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge），今在主場對戰亞利桑那響尾蛇，以「第三棒・指定打擊」身分先發出場，敲出本季第5支全壘打。目前洋基4：1領先。

首局無人出局、一二壘有人的情況下，賈吉在第一個打席迎戰響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly），擊中一顆直球，轟向右中外野。這發三分砲為球隊先馳得點，點燃主場氣氛。

賈吉在開季與密爾瓦基釀酒人（Milwaukee Brewers）的三連戰中就已經敲出4轟，延續火熱狀態。洋基隊近期啟用由球團分析部門開發的新型球棒「魚雷（Torpedo）」——握把較細、形狀類似保齡球瓶，包含 沃普（Anthony Volpe） 和齊森姆（Jazz Chisholm Jr.） 等人使用後都有亮眼表現，話題不斷。

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不過，去年以58轟奪下美聯MVP的賈吉仍使用原本的球棒。他表示，「原本用得順手的東西，為什麼要改？過去幾季的成績已經說明一切。」

另外，《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale） 在他的X（前Twitter）帳號指出，「貝比・魯斯（Babe Ruth）在生涯前1000場比賽中敲出321支全壘打。」而賈吉此役為生涯第999場出賽，這發全壘打讓他的全壘打數來到320支，是否能挑戰貝比魯斯紀錄獲得關注。

回顧賈吉近期表現，他在3月29日（台灣時間3月30日）賽季第2戰就繳出單場4打數4安打、3轟、8打點的驚人火力，隔天也轟出反超比分的第4支全壘打。雖然4月1日（台灣時間2日）短暫熄火，單場4打席無安打、吞下2K，但目前為止他在5場比賽中的打擊率高達.368，敲出4轟、貢獻11打點，OPS高達1.560。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）