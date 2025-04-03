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新莊燈光秀搭帥氣動畫登場！曾峻岳讚氣氛滿點　球團承諾調整亮度

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將3日主場迎來滿場球迷，終結者曾峻岳的燈光秀首度在例行賽亮相。針對熱身賽測試後已進行部分修正，不過在曾峻岳開始練投的前兩顆球時，燈光仍未完全亮起，球團表示會再進行調整。

▲曾峻岳。（圖／富邦悍將提供）

燈光秀搭配他的登場曲——五月天的〈入陣曲〉設計，並配上大螢幕帥氣動畫，成為新莊主場的一大亮點。曾峻岳賽後表示：「我滿喜歡這個燈光秀，但剛剛沒看到動畫，等等想看影片回顧一下。這是第一次正式比賽搭配，還是會有些落差。至少開始練投的前兩顆球，燈光有比較亮一點，但還不到平常的亮度，還會再跟球團討論。」

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球團則回應：「秒數會再修正，不會是固定時間，捕手一到位燈光就會亮起。」與熱身賽相比，這次入場前的燈光也調暗，曾峻岳說：「滿興奮的，整個氛圍感更強，也更想守住最後的3個出局數。」他也透露出場曲曾經變更過，最後決定還是用回〈入陣曲〉，並表示：現在有這樣的設計就已經很開心了。要完全模仿國外終結者的登場方式比較難，畢竟他們的牛棚多半設在外野。

談到近期主場二連勝，曾峻岳強調全隊保持一致目標：「我們把目標放在每一場比賽，而不是一開始就看季後賽或總冠軍，這樣壓力會少一點，專注每一戰就好。」他也提到在經典賽資格賽洗禮後信心提升，「被安打之後，也會讓自己冷靜下來，思考面對打者時該怎麼配球。」

關鍵字： 棒球富邦悍將曾峻岳燈光秀新莊影音

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