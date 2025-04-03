AI女神李珠珢應援嗨到咳出血絲　召喚「富藍奇」直呼吉祥物好可愛

▲悍將韓援三本柱李雅英、李珠珢、南珉禎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

「AI女神」李珠珢2日初登場人氣爆棚，現場戰況激烈，她賣力吶喊甚至咳出血痰。不過她表示，球迷的熱情應援讓她在第一場之後逐漸放鬆，緩解不少緊張情緒。

首戰中她與啦啦隊全力應援，李珠珢笑說：「昨天（悍將）有兩支全壘打，我喊得太激烈，結果咳出血絲。」李雅英也補充說：「她的嗓子有點過度用力了。」並表示：「贏球讓心情特別好，大家都很興奮，也有點玩開了。」

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當天悍將贏球，戴培峰開轟猛打賞登上頒獎台，結果李珠珢用手勢找吉祥物富藍奇來到身邊，還摟腰親切互動，結果被另一個吉祥物邦妮「教訓」了一下，場邊這段逗趣互動吸引不少球迷目光。李珠珢笑說：「吉祥物真的很可愛，其實每一隊的吉祥物都很可愛很。」一旁的李雅英與南珉禎立刻虧她：「因為你是小朋友啦！」還用中文喊她「珠珢寶寶」，現場笑聲不斷。

初登場前她曾透露緊張到做惡夢，經過第一場應援後，她坦言：「昨天比賽前真的很緊張，但第一場結束後就放鬆不少，消除了很多壓力。」談到與兩位姊姊形影不離的感覺時，李雅英與南珉禎也打趣說：「好好講喔，珠珢！」李珠珢則笑著回應：「姊姊們都很照顧我，跟她們相處很有趣，就像表姐和表妹一樣，真的有種一家人的感覺。」



