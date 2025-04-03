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戴培峰回顧羅戈12強套路難預測　搭檔魔力藍「江坤宇最大威脅」

▲▼ 羅戈、許基宏、陳俊秀 。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將捕手戴培峰在前一戰攻守俱佳，拿下單場MVP，3日持續扛起先發蹲捕重任，將搭配洋投魔力藍出戰中信兄弟，而兄弟方面則派出前悍將洋投羅戈應戰，兩隊都祭出彼此「最熟悉的陌生人」，讓這場對決增添更多看點。

戴培峰表示，雖然過去與羅戈搭配過許多場次，甚至在去年12強賽也曾對決，但此戰仍當成對上全新洋投的態度來應對，「我們也沒有真的對過他，當成新的洋將來打。雖然去年搭配過很多場，也在12強遇過，但他那場完全不照例行賽的模式。」

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他進一步回憶，當時告訴中華隊情蒐資料指出羅戈偏好使用曲球，自己也在配球上強調這一點，沒想到羅戈卻頻頻投變速球，「例行賽我配變速球，他都不丟，那場卻一直投，滿尷尬的。」他認為羅戈在國際賽展現出與例行賽不同的面貌，這次對決也無法預測會出什麼球路，「前幾局要多觀察，希望能找到有效攻擊的機會。」

除了準備應戰羅戈外，戴培峰也致力協助魔力藍面對兄弟打線。兩人曾在熱身賽對戰兄弟一次，賽前就已針對幾位狀況火熱的打者進行討論，「例如江坤宇這兩場威脅很大，必須特別研究，魔力藍今天是例行賽第一場，心態應該會不一樣，我必須趕快抓到他的比賽感覺，迅速協助他進入狀況。」

面對前隊友、舊識與熟悉對手的多重對決，戴培峰也做好萬全準備，不僅提供隊友參考資訊，也強調觀察與臨場應變才是關鍵。他說：「變速球的品質其實不錯，我相信羅戈今年會更多使用變速球。」

關鍵字： 棒球戴培峰富邦中信對決

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