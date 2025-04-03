讓對手也成主角！軟銀作客北海道華麗登場　新庄剛志理念獲讚爆

▲火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿火力全開的不只在球場上，更在看台與螢幕前。2日對戰軟銀鷹的比賽中，日本火腿隊在北海道ES CON FIELD打造一場充滿視覺與尊重的主場演出，不但讓自家球迷熱血沸騰，更用誠意款待客隊選手，贏得全場掌聲與網友狂讚。

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比賽前，日本火腿特地為軟銀球員設計專屬燈光與音效登場儀式，甚至在大型螢幕播放柳田悠岐的專訪影片，細膩程度不輸主隊選手。對此，監督新庄剛志霸氣回應：「我一直在思考職棒未來。只要是對職棒有幫助的事，不管別人說什麼，我都會去做。」

這場「主場演出共享」的新型態，為日本職棒寫下新頁。長年以來，華麗入場表演多半專屬主場球隊，但新庄打破框架，讓對手也成為舞台上的主角。他強調：「相互尊重才是職業棒球該有的樣子。」

不只舞台誠意滿滿，連訓練設施也一視同仁。新庄說明：「我們的重訓室等設施，也有提供給客隊使用，打擊練習網也是一樣。我總是傳達給球隊，希望我們能讓對手做好萬全準備，然後堂堂正正地比賽。這是非常重要的事。對手的主力選手如果受傷，我也會感到遺憾。健康對決才是最精彩的棒球。」

SNS上球迷一片激賞：「對手都這麼尊重，太感人了！」、「火腿真的懂得款待文化」、「這樣的登場儀式該普及到全聯盟！」

新庄笑著說：「其實我沒看到（前一場）軟銀的演出，因為當時我在後台等待。你說軟銀那邊比較帥？應該差不多吧？我希望火腿成為走在前面的隊伍，也能成為被模仿的對象。只要能成為一支始終尊重對手、堂堂正正比賽的球隊，我就心滿意足了。」