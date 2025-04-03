運動雲

>

讓對手也成主角！軟銀作客北海道華麗登場　新庄剛志理念獲讚爆

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，中信兄弟總教練平野惠一與火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿火力全開的不只在球場上，更在看台與螢幕前。2日對戰軟銀鷹的比賽中，日本火腿隊在北海道ES CON FIELD打造一場充滿視覺與尊重的主場演出，不但讓自家球迷熱血沸騰，更用誠意款待客隊選手，贏得全場掌聲與網友狂讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽前，日本火腿特地為軟銀球員設計專屬燈光與音效登場儀式，甚至在大型螢幕播放柳田悠岐的專訪影片，細膩程度不輸主隊選手。對此，監督新庄剛志霸氣回應：「我一直在思考職棒未來。只要是對職棒有幫助的事，不管別人說什麼，我都會去做。」

這場「主場演出共享」的新型態，為日本職棒寫下新頁。長年以來，華麗入場表演多半專屬主場球隊，但新庄打破框架，讓對手也成為舞台上的主角。他強調：「相互尊重才是職業棒球該有的樣子。」

不只舞台誠意滿滿，連訓練設施也一視同仁。新庄說明：「我們的重訓室等設施，也有提供給客隊使用，打擊練習網也是一樣。我總是傳達給球隊，希望我們能讓對手做好萬全準備，然後堂堂正正地比賽。這是非常重要的事。對手的主力選手如果受傷，我也會感到遺憾。健康對決才是最精彩的棒球。」

SNS上球迷一片激賞：「對手都這麼尊重，太感人了！」、「火腿真的懂得款待文化」、「這樣的登場儀式該普及到全聯盟！」

新庄笑著說：「其實我沒看到（前一場）軟銀的演出，因為當時我在後台等待。你說軟銀那邊比較帥？應該差不多吧？我希望火腿成為走在前面的隊伍，也能成為被模仿的對象。只要能成為一支始終尊重對手、堂堂正正比賽的球隊，我就心滿意足了。」

關鍵字： 火腿隊新庄剛志主場演出尊重日本職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

道奇無極限！閃電交易補強飛毛腿　2023盜壘王魯伊茲加盟助陣

道奇無極限！閃電交易補強飛毛腿　2023盜壘王魯伊茲加盟助陣

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

甜瓜今獲通知！確定入選2025名人堂　恰逢對熱火轟50分12周年

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

熱門新聞

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投　若外野手沒瑕疵能投完6局

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士

2洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！

3羅戈回新莊投首戰　曝鋒總溫馨英語對話

4陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

5李珠珢超級吸票機！10819人進場

最新新聞

1換魚雷球棒？大谷翔平答案曝光！

2老虎3A李灝宇連4戰安打！

3TPBL最終註冊名單公佈　7隊洋將底定

4公仔日再見轟送禮！大谷開轟後感動喊話

5快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366