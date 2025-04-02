三分狂飆12顆　柯瑞坦言一度想追湯神紀錄

▲勇士柯瑞狂飆12記三分球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（2）日對上灰熊投進12記三分球、狂轟52分。賽後他坦承，賽中一度動念挑戰「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）所保持的單場14記三分紀錄。

「第4節投進三分的時候，我確實有想到湯普森當年在芝加哥那一場。」柯瑞笑說，「我知道時間還很充裕，是我最可能接近那紀錄（單場14記三分）的時候，但之後我就回歸現實了，我們得贏球，不能為了紀錄搞砸比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

STEPH CURRY MASTERCLASS IN MEMPHIS



52 PTS

12 3PM

10 REB

8 AST

5 STL



A stellar performance from the Warriors superstar as he propels GSW to the #5 seed in the West! pic.twitter.com/fGYztIWpJu — NBA (@NBA) April 2, 2025

湯普森在2018年對公牛的比賽中單場投進14顆三分，至今仍為NBA紀錄。柯瑞本場雖未打破紀錄，但全場的火熱手感仍震撼全場，幫助球隊以134比125力克灰熊。

4 YEARS AGO TODAY

Klay Thompson knocked down an NBA record 14 THREES IN JUST 26 MINUTES



He checked out at the 4:53 mark of the 3rd quarter with 52 PTS. pic.twitter.com/OPzIWPXFVM — Ballislife.com (@Ballislife) October 29, 2022

除了柯瑞的歷史級演出外，勇士也靠巴特勒（Jimmy Butler）的27分，以及「西區3月最佳防守球員」格林（Draymond Green）貢獻13分、10籃板、12助攻的大三元，強勢攻佔西區第5種子位置。

值得一提的是，格林在生涯完成大三元時，球隊戰績為31勝2敗，勝率高達93.9%，是NBA歷史上奪大三元勝率最高的球員。