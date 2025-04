三分狂飆12顆　柯瑞坦言一度想追湯神紀錄

▲勇士柯瑞狂飆12記三分球。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(2)日對上灰熊投進12記三分球、狂轟52分。賽後他坦承,賽中一度動念挑戰「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)所保持的單場14記三分紀錄。

「第4節投進三分的時候,我確實有想到湯普森當年在芝加哥那一場。」柯瑞笑說,「我知道時間還很充裕,是我最可能接近那紀錄(單場14記三分)的時候,但之後我就回歸現實了,我們得贏球,不能為了紀錄搞砸比賽。」

STEPH CURRY MASTERCLASS IN MEMPHIS 52 PTS 12 3PM 10 REB 8 AST 5 STL A stellar performance from the Warriors superstar as he propels GSW to the #5 seed in the West! pic.twitter.com/fGYztIWpJu

湯普森在2018年對公牛的比賽中單場投進14顆三分,至今仍為NBA紀錄。柯瑞本場雖未打破紀錄,但全場的火熱手感仍震撼全場,幫助球隊以134比125力克灰熊。

4 YEARS AGO TODAY

Klay Thompson knocked down an NBA record 14 THREES IN JUST 26 MINUTES



He checked out at the 4:53 mark of the 3rd quarter with 52 PTS. pic.twitter.com/OPzIWPXFVM