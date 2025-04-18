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林立半開玩笑激勵馬傑森　林泓育：好的心態從失誤開始

▲▼馬傑森關鍵失誤後，隊友齊聲鼓勵：從錯誤中學習，成就更好的自己，隊長林立也向他喊話 。（圖／樂天桃猿提供）

▲馬傑森關鍵失誤後，隊友齊聲鼓勵：從錯誤中學習，成就更好的自己，隊長林立也向他喊話 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿游擊手馬傑森日前在比賽中發生關鍵失誤，導致球隊以4比5敗給味全龍。 賽後，隊長林立在集合全隊時特別鼓勵他，陣中老大哥林泓育「金句」當頭棒喝，「好的心態是從失誤開始。」

林立在賽後集合隊友時，半開玩笑地對馬傑森說，「你這樣守真的很爛，比我守得還要差。」但他隨即表示， 失誤是比賽的一部分，尤其對於主戰游擊手來說，壓力更大。

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林立分享了自己過去因守備失誤而自責的經驗，強調重要的是學會面對並從中成長，「我也跟他說，學長守備沒有那麼好，我曾經也因為守備上發生失誤很自責，就是覺得因為自己輸球，就算沒輸球，還是會放在心裡面，接下來每一次守備，基本上都會有那種感覺跑出來。」

他希望馬傑森能夠正面迎戰心魔，不要害怕失敗，「我覺得要去克服，你看大巨蛋這麼好的球場，你不敢放手去接，代表你心裡還是有一點那種感覺存在，失誤是棒球的一部分，換一個思維，學習面對不好的地方，而不是一直在意自己接不好，還有其他地方需要去顧，包括打擊。」

林泓育則指出， 比賽有輸有贏，關鍵在於如何調適心態。 他提到，馬傑森在失誤發生之前，也曾是球隊英雄站上MVP頒獎台，「這一切都是過程，好的心態就是從失誤開始。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿心態調整失誤球隊鼓勵

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